江泽民逝世 日本褒贬不一

中日关系

2002 年 10 月 23 日，在飞往休斯敦之前，中国国家主席江泽民在芝加哥奥黑尔机场的飞机台阶上向支持者挥手致意。

中国前国家主席江泽民11月30日逝世后，日本首相岸田和朝野议员相继哀悼。另一方面，日本政府内部一些人也对江泽民的反日立场做出负面评价。

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针对江泽民逝世，岸田首相表示：“获悉江泽民阁下逝世的消息，我深感难以忍受的悲痛。江泽民阁下不仅推动了改革开放政策，为中国的发展做出了贡献，还在日中关系中发挥了重要作用，如1998年他成为第一位对日本进行正式访问的中国国家主席。 愿江泽民阁下安息，并谨向遗属、中国政府和人民表示诚挚的哀悼。”

致力于建立良好的日中关系和日中议会交流的前自民党干事长二阶俊博对记者说：“非常令人悲痛，他是一位留下了伟大功绩的领导人。”

日本立宪民主党众议院议员小泽一郎曾在 1996 年以新进党党首的身份与江则民会谈，他说：“他抱有让中国人民过上富裕生活的坚强的意志，敢作敢为，是一位了不起的领导人。”

而时事通信社12月1日报道说：提倡爱国主义教育的中国前国家主席江泽民对日本采取明显的强硬立场，他指责日本历任首相的历史认识问题。

江泽民的历史观影响了后来的中国最高领导人的对日态度，激化了中国人民的反日情绪，为2005年和2012年在中国全国发生的大规模反日游行埋下了伏笔。可以说，使面向未来的日中关系受挫，江泽民负有很大责任。

时事通信社还报道说：1992年，时任共产党总书记的江泽民促成明仁天皇（现为上皇）访华，并对此进行了政治利用，以摆脱天安门事件后中国的孤立状态，将其作为“打破制裁的最佳突破口”。（原副总理钱其琛的回忆录《外交十记》）

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