江泽民逝世 法轮功称将持续追究中共迫害学员 王丹控江泽民踏着六四血迹上位

中国/江泽民

前中共总书记江泽民昨天逝世，在他任内在中国社会管制上最为人诟病的是对待法轮功所引起的争论。对于江的离世，法轮功表示将持续追究中共迫害学员。中国民运人士王丹今日在日本开直播表示，江泽民一生有几件事要来盖棺论定，现在年轻世代可能不太了解，还以为是开明的“长者”，其实江泽民是踏着六四血迹登上中国领导人之位。

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据中央社今天报道称，就江泽民逝世，法轮功称将持续追究中共迫害学员。法轮功创立于1992年，创办人是李洪志，以“真、善、忍”作为功法理念。法轮功一度在中国大陆受到欢迎，还获得过官方奖项。然而，修练人数增加，以及意识形态与中共不符，让北京感受到威胁。

1999年4月25日法轮功学员到北京上访，为在天津受到打压的学员声援。不过，后续的发展是中共大规模镇压法轮功活动。

对于江泽民的离世，台湾法轮功人权律师团昨天发表5点声明。

法轮功人权律师团发言人朱婉琪在接受中央社访问时表示，当年“425事件”去北京上访的法轮功学员和所谓包围中南海学员，只是站在马路上、念着法轮功的经书，默默等待中国领导人出来给一个解释，给法轮功学员修练自由的环境。之后朱镕基还接见了数位法轮功代表，当时也和平散去。她表示，由于朱镕基的理性态度，以为中国就此能走向更开放更自由的环境，但当时江泽民力排另外6位常委的意见，坚持镇压法轮功。

据朱婉琪说，江泽民对法轮功进行的人权迫害长达20多年，幅员遍及中国大陆以至海外，对法轮功学员进行灭绝性迫害。“虽然江泽民没有活着受审，对受迫害的学员、团体与家属而言是遗憾，但他的恶行会一笔笔记载在中国历史当中”。她说，“我们的目的只有一个，就是人类不要再重蹈覆辙”。

朱婉琪并要求中共现任领导人习近平立即停止迫害法轮功，释放所有法轮功学员。朱婉琪表示，即使江泽民不在了，未来还是会继续暴露、揭露真相；后续会持续以法律机制禁绝活摘器官，不让民众成为受害者与帮凶。

据自由时报署名陈钰馥今天报道称，中共第三代领导人江泽民昨日病逝于上海，享年96岁。中国民运人士王丹今日在日本开直播表示，江泽民一生有几件事要来盖棺论定，现在年轻世代可能不太了解，还以为是开明的“长者”，其实江泽民是踏着六四血迹登上中国领导人之位。

王丹谈及，经历过1989年六四事件的那一代人普遍都知道，江泽民当年只是上海市委书记，都快要退休了，能接下中共总书记根本原因就是六四。当时中共总书记赵紫阳打算平缓方式对待学生运动，江泽民在上海首先表达了镇压的态度，还将中国自由派的喉舌“世界经济导报”关掉，并把总编辑撤职，引发2千多位新闻记者联名抗议。

据王丹指出，此事让邓小平那一群保守派和镇压后反思派看到江泽民在关键时刻是站在镇压立场上，就像胡锦涛镇压西藏获得邓小平赏识一样，可以说江泽民就是六四刽子手之一。当然江泽民不是像邓小平直接下令镇压，但也是屠夫集团中同意镇压的一员。

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