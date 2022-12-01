中国政治/江泽民

中国官媒11月30号宣布，前领导人江泽民周三逝世，享年96岁。中国官方媒体发布的一份共产党公告称，他因白血病和多脏器功能衰竭在上海逝世。值得关注的是，他的逝世及即将举办的追悼会恰逢中国一个微妙的时刻，甚至有评论将他的去世与1989年胡耀邦去世的敏感度进行对比。目前执政的共产党正在面对一波针对疫情封控措施的广泛抗议，全国各地政治反对意见激增，这是自江泽民时代的天安门运动以来从未有过的。

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江泽民政治遗产和功过是非可谓一言难尽。在1989年天安门事件之后被选拔为中国领导人，他在任的13年里，中国经济经历了飞速的增长。纽约时报认为，江泽民时期，中国成为一个制造大国，也成为发达国家的一个正在崛起的经济对手，但是中国也腐败泛滥成灾。江泽民是共产党领导下和平移交权力的第一人，巩固了六四后共产党的执政，但他任内大力镇压了法轮功与民运……作为六四后被推上最高职位的过渡性领导人，在中国最高政坛活跃了13年退位后影响力依然存在，他推举让“储君“习近平成功上位，不知在生命的最后阶段看到胡锦涛被当众从主席台上架走的一幕作何感想。

如何评价江泽民，长期研究中国政治的法国汉学家白夏接受法法广的专访。

法广：1926年出生的江泽民一生经历了中国近一个世纪的历史，您如何评价他的政治遗产？

白夏：他经历了一个世纪，他去世也正值一个很有意思的敏感时期，现在有很多人上街喊出“习近平下台”这样的口号，目前还不清楚江泽民去世是否也会发挥一些作用。实际上，江泽民是一个典型的共产党的领导人官僚，他抗日时期参加了革命，四十年代入党，后来去了苏联，整个亲苏联的时期他也发挥了作用。他好像在苏联也是留学生的党支部书记。他也是一个工程师，在工厂工作，当然担任的是党委书记的职位，这是一个比较典型的第二代的共产党的领导，在争权的斗争中没有发挥作用，主要是所谓的“解放”以后发挥了作用。当然那个时候共产党已经执政，后来在文化大革命中，他好像没有受太多的苦，只是一个普普通通的官僚，再后来他当了上海市长以后一直在比较技术的部委工作，所以一直是比较灰色的官僚。到了八九年也是所谓解决了“世经导报事件”也没有流血，所以邓小平看重他。

但是我们要记得他当时是李先念的人，他是比较保守的，一直到九二年，他还是执行李先念和陈云的政策，根本不搞改革，因此邓小平觉得他必须要去南巡，江泽民以后才改变了方式，一直到九七年，我觉得他都是一个听话的共产党领导，听邓小平的话，以前是听别人的话。

到了九七他就抓到香港机会回归这个机会，后来加入世贸组织，给企业家打开了党的大门。这是他和朱镕基的的政策成果。对传统工人阶级来讲，江泽民是很不好的，因为他打破了铁饭碗，让几百万工人下岗。从广义上来说，他还是对中国的现代化做出了一定贡献。

法广：从政治上看，胡锦涛被从二十大会场上架，江泽民现在去世了，这就象征着胡锦涛和江泽民的时代新结束，也是中国改革时代的终结，中国的今后政局会是什么样的？

白夏：今后只剩下习近平和习近平提拔的部下，被江泽民提拔的人基本上在常委中已经消失了，在政治局还剩最后一个王沪宁，但是也不能说王沪宁现在还是江泽民的人，所以他的人现在都没有权利了。实际上，一个非常同一的党，根本没有派系的党是不存在的，所以现在看不见有没有派系斗争，但是胡派和江派都被赶出了领导的岗位也可能会引起一些反应，特别是因为现在的对习近平的不满开始在街头表达出来，我觉得可能在党内有很多不满。

我估计现在习近平很头疼，他一方面有在街头的时候游行示威要求他下台，另一方面现在要组织追悼会，我今天（11月30号）看到人民日报网站的消息，有一封告全国人民全军全党的书，但没有附江泽民的头像，这是很奇怪的事情，因为一般来说都有，所以我不知道他们要怎样组织这场追悼会，这场追悼会一定是非常敏感的。七六年周去世以来，我们就看到，每次有一个这样的追悼会，现在怎么办这场追悼会？邓小平说，江泽民是党的核心，现在的核心会对以前的核心有什么态度，这个我觉得是一个非常值得观察的后续发展，我不知道会发生什么，但是这几天也会特别有意思？

法广：整体上看，你如何评价江泽民的功过？

白夏：这很难说，我认为在打开中国大门，让中国进入全球化的过程中，江泽民肯定是发挥了很大的作用，但是我刚才也说到这是听邓小平决定以后他才做出的决定，现在回头来讲，我们可以说江泽民的时候的公民社会的萌芽又开始出来了，社会又开始有一定的自治性，但是现在还是共产党领导，共产党肯定对他的评价是“七三开”，对我来讲，不一定。

非常感谢白夏教授接受法广专访

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