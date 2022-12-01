疑中国设海外警察服务站 加拿大召见中国大使

海外警务站

加拿大就涉在多伦多设非法警务站召见中国大使，加拿大外交部东北亚司司长埃普（Weldon Epp）周二在一个议会委员会就加拿大和中国的关系发表讲话。他表示：我们此前对被指控的（110警站）活动表示严重关切，我们已经多次要求大使前来与我们交谈。

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埃普（Weldon Epp）表示：加拿大政府已正式要求中国政府考虑到包括大使及其使馆在内的所有在加拿大不符合《维也纳公约》的活动（关于外交关系，编者按），并确保停止这些活动。

据西班牙人权组织"保护卫士"（Safeguard Defenders.）的报告，中国政府在世界各国设立了五十多个警务站，其中有三个在大多伦多地区，分别位于士嘉堡市的一个便利店、万锦市的一栋民宅和一栋单层商用楼。中国大使馆表示，这些警务站由福建地方政府设立，目的是为海外华人提供续驾照之类的服务。

加拿大皇家骑警11月22日发布公告，吁请那些遭受过大多伦多地区中国“警务站”威胁、骚扰或恐吓的人与警方联络。

公告说，外国干涉活动包括试图对个人、团体和各级政府进行威胁、骚扰、影响、恐吓、贿赂或诽谤。加拿大皇家骑警正在就针对加拿大华人的此类活动进行调查。警方的目标是防止加拿大的任何一个社区受到来自外国实体的恐吓、威胁、骚扰或任何形式的伤害。

作为调查的一部分，加拿大皇家骑警希望与相关人士交谈，包括了解警务站情况的人，以及感到自己受到来自这些警务站或类似地方的威胁、骚扰或恐吓的人。

11月2日，中国外交部发言人赵立坚否认中国在外国领土上运营上述“警务站“。赵立坚表示，“你提到的机构不是‘警察站’或‘警察服务中心’，他们从事的活动是协助当地有需要的中国公民在线办理中国驾驶证期满换证体检服务。”。他还表示：上述说法具有误导性。

赵立坚声称，这些站点存在的目的完全只是为在海外“协助当地有需要的中国公民”办理证件和其他行政服务。但保护卫士援引证据表示，这类站点的设立是将逃至海外的持不同政见者和被指控犯罪的人遣回中国这一更广泛的“劝返”政策的一部分。

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