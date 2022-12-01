白纸抗议建功？中国传松绑清零限制

中国/白纸抗议/清零

中国将在未来几天内宣布放宽新冠病毒检疫政策并减少大规模疫情检测，在中国各地爆发对世界上最严厉的疫情限制措施的愤怒与抗议，示威并被广泛传播之后，中国的清零政策发生了显著转变。

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据路透社今天报道称，经过一个星期的历史性抗议活动后，中国将放松对疫情的限制

中国全国范围内的病例仍接近历史高位，但随着一些城市最近几天解除封锁，并且一位高级官员表示该病毒引起疾病的能力正在减弱，因此清零政策也应该随之变化。中国卫生当局宣布在一些地区放宽了措施，但没有提及抗议活动。这一波白纸抗议是中国多年来最大规模的公民抗命活动，从北京的烛光守夜到广州与警察的街头冲突。

路透社引述知情人士称，即将公布的措施包括减少大规模检测和定期核酸检测，以及采取措施允许阳性病例和密切接触者在特定条件下在家隔离。

这与早期的政策措施大相径庭，但早期的措施导致公众沮丧，因为即使只有一个阳性病例，整个社区都被封锁，有时长达数周之久。

上周，自习近平主席 2012 年上台以来，中国大陆发生了前所未有的公开反抗示威，令人沮丧的情绪沸腾，而此时中国经济将进入一个增长速度比几十年来慢得多的新时代。

周二广州发生暴力抗议活动后不到 24 小时，这个庞大的制造业中心至少七个区份的当局表示，他们正在解除临时封锁。一个区表示将允许学校、餐馆和包括电影院在内的企业重新开放。

重庆、郑州等城市也宣布放宽政策。

据官方媒体报道，负责监督新冠病毒疫情工作的副总理孙春兰表示，该病毒致病的能力正在减弱，这进一步加剧了方向转变的感觉。

在首都北京，一些社区已经开始为政策改变做准备。

路透社说，虽然对新冠疫情的语气改变似乎是对公众对严格措施的不满的回应，但当局也在寻求对参加示威活动的人进行质询。由美国政府资助的自由之家运营的中国异议观察组织估计，从上周六到本周一，中国各地至少发生了 27 起示威活动。澳大利亚 ASPI 智囊团估计 24 个城市发生了 51 起抗议活动。

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