白纸抗议：高科技是中国警方追捕示威者的“帮凶”？

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面部识别软件、电话追踪：中国警方部署了复杂的但属于高科技的监控工具，用以追踪参与最近白纸示威的抗议者，以期镇压与平息中国现在历史上罕见的愤怒浪潮。

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中国民众对严格和长期的疫情清零限制的不满，爆发了一场几十年来规模空前的民众抗议。但抗议者在上个周末也高呼政治要求，一些人甚至要求习近平下台。

中国当局呼吁进行 "镇压"，并部署了强大的安全武库，使用最先进的监控工具来追踪抗议者。法新社说，而高级技术在帮助警方追踪抗议者

为抗议者提供免费法律咨询的律师王胜生告诉法新社说，"在北京、上海和广州，警察显然使用了非常高科技的手段。" 律师王胜生说，"在其他城市，他们似乎都依靠监控录像和面部识别。"王胜生是驻深圳的人权专家。

北京警方能够利用集会现场的扫描仪捕捉到的手机定位数据。警方还能够从扫描抗议者健康证后下车的出租车上获得数据。

王胜生律师说，许多北京居民 "不明白为什么他们只是路过抗议地点，而没有参与抗议其中，却被警察联系上了。王胜生说，在上海，警方传唤了他们找到的那些人，并没收了他们的手机，她认为，"这也许是为了提取他们的所有数据"。

在广州，人们告诉律师，他们在加密信息应用Telegram上的账户被黑掉了，此前他们在去抗议的路上向警方登记了身份。

在北京被拘留的抗议者的Telegram账户在他们被关押期间仍处于活跃状态，他们的朋友告诉律师，这表明警方可以接触到他们。

在高度戒备的情况下，抗议者在加密的聊天室中相互交换信息，而这些聊天室只能通过在中国属于非法的VPN软件才能进入。

随着新的逮捕和警察恐吓事件的报道，他们互相建议如何避免警察的渗透，并提供在被审问、逮捕或手机被没收的情况下该如何处理的法律建议。

他们急于从手机中删除所有抗议活动的痕迹，包括聊天记录、视频和照片，以应对警方可能的检查。

一位北京居民告诉法新社，周日下午和周二晚上，两名参加北京和上海抗议活动的朋友被警方拘留。这位居民说，他在上海的朋友于周一晚上被释放，但他的手机仍在警方手中，出于安全考虑，他要求匿名。

据法新社说，在中国高度监控的社交网络上，任何发布有关抗议活动内容的用户都很容易被追踪到，因为这些平台要求他们用真实姓名注册。

据华盛顿威尔逊中心的中国分析员音译为钟锐说："无论是在现实生活中还是在网上，手机的内容和社交网络上的帖子肯定会被搜索到。

法新社看到一些警察在周日北京的集会上用小型手持摄像机拍摄抗议者。一名抗议者告诉法新社，她和五个朋友在参加周日在使馆区举行的集会后，被当地警察叫去。她说，她随后在周二再被叫到了警察局，但最终被拒之门外，因为她最近没有做新冠检测。

在上海，一名法新社记者目睹了多起逮捕事件，并发现警察强行检查了一名抗议者的手机，查看手机是否有在中国被封锁的外国社交网络，这些网络被用来传播有关抗议活动的信息。

法新社说，什么是隐私权？有没有隐私权？根据一名17岁的抗议者提供的录音，周一一名警察甚至对他说，“你没有隐私权。”

王胜生律师对 "如此先进的技术 "被用于追踪公众示威，而不是用在刑事案件中追缉失踪或凶杀感到遗憾。 她说，她 "非常难过"，因为这样的 "有效技术 "正被用于 "错误的目的"。律师还说，："如果我们的手机可以被随意扣押和操纵，如果我们的账户未经我们同意就可以被登录，我们还剩下什么自由？"

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