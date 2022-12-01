称声援白纸抗议 骇客组织攻击中国政府网站

中国/白纸抗议/骇客组织

为声援白纸运动，国际骇客组织“匿名”（Anonymous）宣布展开“白纸行动”，今天攻击多个中国政府网站，骇入监视器，还公布上海国安局长黄宝坤的身分证与上海市警察名单。骇客组织还提出警告包括取消（国家）主席职务终身制。“匿名”Telegram帐号置顶讯息是：“加油中国人 你们不是孤单的！”

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述“匿名”官方推特及其关联帐号讯息报道，“匿名”11月29日宣布展开白纸行动#OpWhitePaper，称他们与中国公民站在一起，反对压迫的中国政权。

该报道称，“匿名”向中共当局叫阵：“你不能阻止我们，在对想要民主和自由的公民滥用权力之前，应该预料到我们出手。”

据信“匿名”提出5点诉求：一、停止强制核酸检测和强制隔离，取消疫情政策，自愿检测自愿隔离。二、中国言论自由，不删帖不封号，拆除网络防火墙，让人们看到真实发生在世界和中国的事情。三、释放本次（白纸）活动被捕者并撤销指控。四、放开护照办理，开放国门，出境不可劝返。五、取消（国家）主席职务终身制。

据“匿名”官方推特帐号今天1日下午宣布，展开DDoS（分布式阻断服务）攻击中国政府网站行动。

“匿名”在通讯软件Telegram的Anonymous#OpChina帐号陆续发表多张网攻图与照片，宣称他们已骇进中国政府网站，瘫痪一些网站，列出被骇客攻击风险最高的200个中国政府网站连结，表示已控制一些中国的安全监视器。

据“匿名”表示，已瘫痪黑龙江肇东市纪检监察网（www.zdjjjcw.gov.cn）。

中央社说，至截稿，该网站仍无法访问。

“匿名”还公布中国上海市国安局长黄宝坤的身分证正面截图，并发布宣称是上海所有警察的名单。

“匿名”Telegram帐号置顶讯息是：“加油中国人 你们不是孤单的！”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅