被官方禁用的推特成为中国抗议阵地

中国/推特/白纸抗议

中国国内民众使用VPN访问Twitter，使其成为将多地抗议活动的视频和图像传播到世界其他地方的一个重要平台。Twitter所有者马斯克承诺要让这个平台上的言论自由基本不受限制。

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据华尔街日报署名Newley Purnell / Selina Cheng今天报道称，Twitter在中国被禁用，但事实证明，它是将中国多地抗议活动的视频和图像传播到世界其他地方的一个重要平台。而中国强大的互联网审查机构早已启动，删除国内社交媒体上有关反封控示威活动的照片和视频。此举促使民众找方法绕过中国的防火长城。

Twitter自2009年在中国被禁用，但国内民众能够使用虚拟私人网络(VPN)隐藏使用者的IP地址，访问Twitter。他们可以通过该平台发私信，向一些被广泛关注的Twitter用户投稿爆料，这些用户再向全球传播。

一位身在中国境外、昵称为“李老师不是你老师”的Twitter用户说，自从公众抗议活动爆发以来，他有时候一秒钟能收到十几条含抗议材料的投稿信息，让他公开转发，等同以前他一整天收到的信息。他表示：“我的生活细节是，起床，发稿件，喂猫。”他的个人专页显示，创建这个账号的目的是为了记录在中国受到审查的事件。这个账号创建于2020年5月。根据社交媒体分析网站Social Blade的数据，截至周三，该账号有超过75.9万关注者，是抗议活动开始前的三倍多。

在抗议发生之际，一些与抗议活动有关的搜索词结果却充斥着色情和其他垃圾信息。发布这些信息的账号的发帖频率高，粉丝数量少，像是机器人账号。最近几天，在Twitter上用简体中文搜索发生抗议活动的中国大城市的名称，会返回数以千条含有性服务广告或时间戳等无意义内容的推文。

该报道称，在中国出现几十年来最广泛的公众异见活动之际，Twitter如何处理这些问题，将是该平台新所有者马斯克(Elon Musk)面临的前期考验。马斯克承诺要让这个平台上的言论自由基本不受限制，并且将解决机器人账号的问题。但同时，马斯克的特斯拉很依赖中国工厂生产汽车，中国也是该公司的一个主要销售市场。

华尔街日报说，过去几年，各地反对派都利用Twitter和Facebook等社交媒体平台，反抗那些控制信息流的政权。在2011年埃及革命期间，抗议者使用Facebook进行交流；2009年，伊朗的抗议者利用Twitter提醒世界其他国家关注该国的示威活动。在2019年，苏丹的活动人士也是依靠社交媒体来传播的街头抗议活动，最后促使军方推翻了该国长期执政的领导人。

近年来，随着中国寻求提升国际形象和影响力，Twitter已成为其外宣战场。中国政府通过越来越多的外交和官媒账户在Twitter上推广官方叙事，同时并监禁了数十名利用Twitter等境外平台涉嫌扰乱公共秩序和攻击中共统治的人士。

尽管大多数人都用化名在Twitter上发帖，但中国有关部门一直密切关注在该平台上批评中国政府的人，有时会因为用户在Twitter上的活动而逮捕或拘留他们。

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