世卫估计全球90%人口对新冠病毒拥有抗体

世卫/新冠疫情

世卫总干事谭德塞周五表示，全球至少90%的人口对新冠病毒具有一定的抗体，但他同时警告不可掉以轻心。

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法新社消息，谭德塞周五在新闻发布会上指出，人们对新冠病毒放松警惕为取代Omicron新变种的出现创造了条件-。

世卫总干事谭德塞表示，由于接种疫苗或之前受感染，估计全球至少有90%以上人口对新冠病毒具有一定程度的免疫力，更接近于可以说，疫情大流行的紧急阶段已经结束，但还没有到那一步。谭德塞说，放松警惕，检测、基因测序和疫苗接种方面做得不够，持续为可能造成重大死亡的新变种出现，创造条件。

他说，上周末是世卫宣布Omicron为"需要关注"的新变种病毒一周年，这种新冠病毒变异株席捲全球，比之前的德尔塔Delta变异株明显更具传播性，现在有500多个Omicron亚系传播，这些都属高度传播，即使不如之前的变异株那么严重，但能够更容易绕过增强的免疫力。

据称，疫情爆发以来，各国累计报告接近6亿4千万例新冠确诊，造成660万人死亡，但世卫认为这数字被严重低估，并不反映真实死亡情况。谭德塞说，疫情已爆发三年，在拥有多种工具防止感染和拯救生命的情况下，上周仍纪录有超过8500人死亡，"这是不能接受的"。

据世卫组织估计，到今年3月，无论是通过接种疫苗还是因为感染，全球人口中几乎有90%的人拥有针对新冠病毒的抗体。

虽然疫苗降低了奥密克戎变异株带来的影响，但疫苗本身其实也受到挑战：研究表明，疫苗在预防感染、患病、住院和死亡方面的有效性随着时间的推移而减弱，尽管其速率不尽相同。然而，疫苗仍然保持着高效力，保护人们免于因新冠住院和死亡，从而拯救了千百万人的生命。

世卫称，自奥密克戎出现以来，新冠病毒并没有停止变异的脚步。如今，有超过500个奥密克戎变异株的亚谱系在传播，但还没有一个被认定为全新的“需要关注的变异株”。

如果病毒发生重大变化，比如有一种新的变异株会导致更严重的疾病，或者疫苗不再能预防严重疾病和死亡，那么世界将需要重新考虑其应对措施。在这种情况下，就将有一个新的“需要关注的变异株”被确定，随之而来的还将有来自世卫组织的新建议和战略。

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