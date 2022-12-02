世卫对中国多座城市放宽防疫政策表示欢迎

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世卫组织周五对中国多座城市进一步放宽严厉的"动态清零"政策表示欢迎；法新社称，中国国家主席习近平也表示，中国目前流行的是较不致命的Omicron变异株，使防疫政策可拥有更大的灵活性。

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法新社报道，一位欧洲官员周五表示，中国国家主席习近平在与欧盟理事会主席米歇尔会谈时表示，中国目前流行的是较不致命的Omicron变异株，或许能让北京放松防疫规定。

报导称，米歇尔1日与习近平在北京会面。根据一名没有透露姓名的欧洲高层官员表示，习近平对米歇尔表示，经历3年的新冠疫情，中国民众"感到很受挫"，而近日在中国各地发生的抗议动态清零政策也表明，中国民众对严厉的封城措施"怨声载道"。

这位欧盟高层官员表示，习近平为放松针对新冠病毒采取的严厉政策进行了辩解，他说，目前，中国流行的新冠病毒变异株主要是 Omicron，致命性较低，这为采取更灵活的限制措施打开了道路。

中国副总理孙春兰周五也表示，中国的疫苗完全接种率超过90%，加上Omicron病毒致病力在减弱，"为进一步优化完善防控措施创造了条件"，持续释出放松防政策的讯号。

世界卫生组织此前表示，对中国放宽新冠病毒防疫限制措施"感到满意"。

世卫紧急项目负责人迈克尔·瑞安 (Michael Ryan)表示，很高兴中国当局调整防控策略，希望会取得进展，看到(中国采取）连贯及一致的政策，在控制病毒与民众生活、福祉及人权之间取得平衡。

他说，世界各地民众因疫情，生活发生变化，自然感到沮丧。人民感到痛苦时，政府聆听人民的声音很重要。

瑞安并表示，世卫高兴看到中国的疫苗接种率提升，他并表示，mRNA疫苗对病毒产生非常有效的免疫力，一些国家最初展开疫苗接种时没有使用相关疫苗，而现在都已采用(这种疫苗）作为加强剂，他知道中国正研发自己的mRNA疫苗。

另据中央社报道，中国多地放松疫情防控措施，缩减核酸检测范围，出入公共场所不再查验核酸证明，官方改鼓励家庭自备抗原快筛试剂。据报导，中国民众近日抢购快筛试剂，广州、长沙等地出现"一盒难求"。

"白纸运动"后，中国多地相继宣布放松防控措施，其中以缩减核酸检测最为普遍。官方下令只对风险岗位、重点人员核酸检测，不得扩大核酸检测范围，一般不再按行政区域开展全员核酸检测；多地相继宣布进出公共场所、公共交通工具，不再查验核酸阴性证明。

综合每日经济新闻等中国媒体报导，广州调整优化疫情防控政策，收缩核酸检测范围后，广州市卫健委副主任张屹在疫情发布会鼓励家庭自备快筛试剂盒，快筛试剂的需求骤增，广州不少药店缺货，医药电商也显示存货紧张。

广州珠江新城区域一家药店工作人员表示，这几天店里都没有快筛试剂。最近来购买试剂盒的人很多，目前供货比较紧张，还不清楚具体到货数量。

由于政策转变，此前赚得"荷包满满"的中国核酸检测产业，恐沦为明日黄花，取而代之的是被冷落许久的快筛试剂，后市看涨。

对此，有中国网友在微博发文笑称"核酸退场，抗原上场。也该抗原挣钱了。"

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