世卫组织官员：很高兴得知中国正调整其防疫策略

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世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任莱恩(Michael Ryan)在出席12月2日的记者会时表示，世卫组织“很高兴得知中国当局正在调整他们目前的策略”，平衡封控措施与“受苦”社区的生活。莱恩说，“当人民处于痛苦之中时，政府倾听他们的人民，这真的很重要”。

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莱恩在当天的记者会上表示，“我们很高兴地了解到，中国当局正在调整他们目前的策略，并真正尝试调整他们对这种病毒所需的控制措施，以应对社区人民的生命、生计和人权，他们与世界各地的人民一样，每个人都遭受了痛苦。”

莱恩说：“我们都不得不面对行动的限制，我们都不得不面对生活的改变，坦率地说，这让人筋疲力尽，对我们所有人来说都筋疲力尽，所以自然会有挫折感，自然会有这样的问题，当人民处于痛苦之中时，政府倾听人民的意见真的很重要。”

莱恩补充说：“我们真的希望看到这种调整的发生和加速，但认识到每个国家都必须根据他们的风险评估，根据他们所掌握的工具来处理一种传染病。我们也很高兴地看到，疫苗接种率正在提高，而且已经得到了改善，中国在这方面做了很大的努力，这也许是世界上其他国家需要了解的问题，即疫苗接种率在覆盖某些年龄组方面存在困难。”

莱恩指出：“同样，使用当地生产的疫苗是有效的，但其有效性基于至少两剂疫苗。对严重疾病的保护时间是有限的，需要加强剂量，这推动了在那些脆弱和年长群体中增加疫苗接种。我认为这正在获得势头，这为政府创造了更多的选择，因为他们更有信心，他们的卫生系统不会被激增的病例所压垮。 ”

莱恩说，使用进口的mRNA疫苗，如辉瑞-BioNTech和莫德纳生产的疫苗，将是中国提高免疫覆盖率的一个“可靠选择”。他补充说，决定使用哪种疫苗“是主权政府需要根据其人口的最佳利益做出的选择”。

此外，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周五在线上出席（广州）国际金融论坛时说，在多重压力下，全球经济前景不容乐观。世界必须反对分裂，在共同应对挑战、合作共赢时，像中国这样的经济强国应发挥主导作用。

据英国《金融时报》报导，格奥尔基耶娃谈道，北京如何调整其 “新冠策略”以减轻经济影响将是“关键”。她建议在中央政府层面采取更多行动，在“欢迎”对房地产行业的支持之后，“保障”中国的金融稳定。

格奥尔基耶娃还敦促为弱势家庭提供财政支持，并加强社会安全网以促进消费。与此同时，格奥尔基耶娃警告说，“将世界分割成停止相互贸易的集团，肯定会从全球国内生产总值中扣除数万亿”，这是对中国和西方之间日益扩大的分歧的批评。

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