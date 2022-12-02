欧盟就俄罗斯油价上限60美元/每桶达成一致 美国表示欢迎

欧盟/俄罗斯/制裁

欧盟27国周五就俄罗斯石油价格上限每桶60美元达成协议，这项政策工具旨在减少俄罗斯收入，限制莫斯科透过石油收入用于出兵乌克兰。美国白宫立即对欧盟的协议表示欢迎。

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法新社消息，有关这项俄罗斯石油价格上限每桶60美元的协议，欧盟各成员国大使于周四与七国集团，特别是美国、英国及澳大利亚进行协调，但反对这一协议的波兰直到周五晚间才就此开了绿灯。

波兰驻欧盟大使萨多斯（Andrzej Sados）周五表示，波兰已撤回对欧洲提案的反对意见，这项措施将于本周末生效。

萨多斯说："我们可以正式同意这项决定。"他表示欧盟其他成员国此前已同意推动对俄罗斯新的第9轮制裁。

欧盟对俄罗斯石油禁运将于5日生效。

萨多斯表示这项石油禁运是对俄罗斯最重要的制裁，以反对俄罗斯2月24日入侵乌克兰。

他指出，波兰相信欧盟会采取波兰和波罗的海国家的建议，在下一轮制裁采取更加严苛的措施。

萨多斯表示："我们正在研拟下一轮制裁，这对俄罗斯来说将是痛苦且付出高昂代价。"

有关措施由七国集团（G7）提出，目的是减少俄罗斯从出口石油获利，同时避免全球油价急升，非欧盟国家在支付不超过价格上限的情况下，继续使用西方的保险及航运服务从海上进口俄罗斯石油。

他们原本提出将俄罗斯出口石油价格定于每桶65至70美元，而且不设调查机制，不过波兰、立陶宛及爱沙尼亚则要求调低上限。根据欧盟的文件显示，该三国提出多项条件，包括在1月中审视价格上限，之后每两个月再次评估。

另据法新社消息，美国白宫对欧盟就俄罗斯石油价格上限每桶60美元达成一致表示欢迎。白宫国家安全局顾问柯比周五向媒体表示，美国始终坚持，(对俄罗斯石油出口）设立价格上限，有助于限制普京以石油收入资助其屠杀乌克兰无辜平民的战争机器。

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