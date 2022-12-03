北京放松防疫措施 市民抱怨"还要排队做核酸"

中国/北京/疫情/防疫措施

北京市市场监督管理局周六宣布，即日起市民购买退烧、止咳、抗感染等列为管制的4类药品，不须再登记个人讯息。此举被视为是再次放松防疫措施。虽然当局宣称，搭乘公交无需核酸证明，周六仍有不少北京市民抱怨，进入商场与办公场所仍需要核酸阴性证明，导致许多人冒着寒风排队做核酸。

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北京市监局周六晚表示，这一做法是为"方便百姓购药，满足百姓日常用药需求，畅通购药渠道"而推出。

新冠疫情爆发后近3年来，退烧、止咳、抗感染、咽干咽痛4类药品被中国官方列为管制药品。居民虽可购买，但必须实名登记，目的在避免民众染疫后自行买乐退烧治疗，隐匿不报。

另外，中国北京市宣布，今后搭乘地铁与公车不再需要核酸阴性证明，但3日仍有不少市民抱怨，进入商场与办公场所却还是需要阴性证明，导致许多人只能在不到摄氏10度的低温下，顶着寒风排队做核酸。

中央社援引推特上报道白纸革命的知名网友"李老师不是你老师"在推特（Twitter）发文指出，"北京今天的情况：很多核酸点已经撤离只有地铁公交（公车）不要求做核酸，但是进入其他室内场所都需要有核酸证明才能进入。因此民众依然需要到处找核酸检测点"。

网上图片可以看到，一名中国网友在社群平台上抱怨，"有点离谱，只有公交地铁不要求做核酸，但去哪里都要核酸（证明），你们该不会以为大家出门就是为了坐公交然后回家吧？办公大楼要，商场超市也要。连夜撤了大部分核酸点，导致现在要嘛在排队做核酸，要嘛全程找核酸点然后排队做核酸。"

另一名网友语气更激烈："那就告诉我，去哪做核酸？小区的、马路边的核酸点都撤了，附近医院的核酸点也停掉了，商场却要看核酸才能进。政策能不能统一起来？别打官腔了。"

另据路透社报道，中国政府近日放宽新冠病毒检测及防疫措施，美国副国务卿谢尔曼12月2日认为，这是当地示威者抗议活动产生的作用。

路透社3日称，谢尔曼2日在华盛顿一个活动上表示，中国民众的示威有减少迹象，是因他们的行动已产生作用——北京方面同意民众不用在指定医院隔离，而是可留在家中，并称他们正逐步放宽防疫规定。

谢尔曼认为，示威确实重要，但她同时提到，中国政府派出保安部队打压示威，以及扣押多名示威者。

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