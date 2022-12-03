华尔街日报：郑州厂动乱促苹果加快制造移出中国

中国/苹果/疫情/郑州

"华尔街日报"报导，苹果受鸿海郑州厂动乱刺激，已加快将部分生产移出中国的计划，要求供应商更积极规划将组装移往印度和越南等国，并寻求减少对鸿海等台湾组装厂的依赖。

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中央社援引报导指出，促使苹果公司（Apple Inc.）近几周做出相关决定的原因，是被称为"iPhone城"的鸿海郑州厂11月底爆发工人大规模抗议薪资不足及新冠防疫限令。这座工厂有多达30万名员工，且据市场研究公司Counterpoint Research调查，多达85%的iPhone Pro系列产品在这里制造。

分析师与苹果供应链相关人士指出，过去一年出现的各种情况，已经削弱中国的稳定制造中心地位，日前又发生郑州厂事件，使苹果对于将大量业务与单一国家绑在一起，已不再放心。

涉入苹果供应链的人士表示，苹果的应对做法之一是增加合作的组装企业，即便是总部在中国的公司。他们说，2家中国企业立讯精密与闻泰科技已准备接获更多苹果订单。

立讯高层今年稍早在法说会上表示，有些消费性电子产品客户担心疫情和限电等问题在中国供应链造成混乱，因而希望立讯在中国以外的地方接下更多订单。

虽然改变不会一夕完成，但转移正持续进行。追踪苹果供应链的天风国际证券分析师郭明錤说，苹果的长期目标，是把印度制iPhone比重从目前的个位数拉高到40%至45%。

供应商也指出，预料越南将分担更多苹果其他产品如AirPods智能耳机、智能手表和笔记型电脑的制造工作。

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