法国总统马克龙会晤全球首富马斯克，就推特内容审核及生态议题交换意见

法美/推特

正在美国访问的法国总统马克龙于当地时间周五晚间，在新奥尔良会见了亿万富翁、推特和特拉斯老板马斯克。两人围绕推特内容的审查以及包括电动汽车及电池制造等话题在内的未来绿色工业项目展开了讨论。会谈持续了一个小时。

广告 继续浏览后续

法国总统马克龙与亿万富翁马斯克纷纷对围绕推特内容审查的话题进行了交流表示欣慰。迄今为止，马斯克在关涉推特审核问题上作出的许多决定很大程度上有违于法国总统及其他欧洲领导人的期待。

会谈之后，马克龙在推特上表示：与马斯克就推特议题进行了“明确和坦诚”的讨论。

法国总统希望推特确保透明的用户政策、大力加强内容审核并保护言论自由，同时呼吁推特努力遵守欧洲法规。

马斯克则向马克龙表示：十分荣幸再次与之相见。

世界首富马斯克于10月底以440亿美元完成了对推特-这个颇具影响力平台的收购。他关于“言论自由的绝对主义”的主张让许多用户、政府和广告商感到担忧，担心仇恨和错误信息泛滥。

马斯克曾经承诺成立一个负责所有重大决策的内容审核委员会，但他本人最终决定恢复以美国前总统特朗普为首的许多账户，他还结束了打击与新冠疫情相关的虚假信息的斗争。马克龙对此深表遗憾。

另外，根据“法国与欧洲去碳化与再工业化的愿景”，马克龙与马斯克还讨论了未来绿色工业项目，包括电动汽车和电池制造。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅