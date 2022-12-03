泽连斯基指欧盟批准俄油价格上限每桶60美元"力度不够"

欧盟/俄罗斯/能源/制裁/乌克兰

欧盟27国周六正式批准俄罗斯海运原油价格上限定为每桶60美元，欧盟委员会宣布，有关的措施下周一起生效，而欧盟将从12月5日起全面禁止俄罗斯石油等产品进口。乌克兰总统泽连斯基表示，“为俄罗斯石油价格设定这样的限制并不是一个严肃的决定"，乌克兰建议将价格"砍半"，加速摧毁俄罗斯经济。俄罗斯也表态拒绝接受欧盟、G7设定的60美元油价上限。

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路透社报道，欧盟委员会主席冯德莱恩周六在一份声明指出，欧盟全体成员及七国集团采取一致的行动，此举将对俄罗斯经济来源构成进一步打击，并降低俄罗斯在乌克兰战场的实力。冯德莱恩表示，此举也有助于稳定国际市场能源价格，使面临高油价的世界各国受益。

乌克兰总统泽连斯基周六表示，欧盟、七国集团和澳大利亚将俄罗斯石油价格上限定为每桶60美元的决定，不是"严肃"的决定，乌克兰建议将价格"砍半"，加速摧毁俄罗斯经济。

法新社消息，据乌克兰总统办公室称，泽连斯基周六晚间表示，“为俄罗斯石油价格设定这样的限制并不是一个严肃的决定，这对俄罗斯国家预算来说非常适宜。”

泽连斯基表示，“俄罗斯故意破坏能源市场稳定，已经给世界各国造成巨大损失，各国不敢对莫斯科进行真正的能源制裁”，这是软弱的表现"。

泽连斯基强调，"无论如何都必须动用更强力的工具，这只是时间早晚的问题。很可惜，（西方国家）将错过这次机会。"他说，"逻辑显而易见：如果俄油价格上限是60美元，而不是波兰和波罗的海国家讨论的数字，比如30美元，那么俄罗斯每年仍将赚进约1000亿美元。"

他说，"这笔资金还将用来进一步破坏现正试图避免做出重大决定国家的稳定。"

此前，乌克兰总统府官员表示，欧盟、七大工业国集团和澳大利亚同意的俄罗斯石油每桶60美元价格上限，应降到30美元，以对俄罗斯经济造成更沉重打击。乌克兰总统府顾问叶尔马克（Andriy Yermak）在通讯软体Telegram写道，这样能加速摧毁俄罗斯经济。

与此同时，俄罗斯周六表态拒绝接受欧盟、七大工业国集团（G7）和澳大利亚同意的60美元石油价格上限。克里姆林宫还宣称，总统普京可能亲自访问俄罗斯声称已并吞的乌克兰东部地区。

法新社报导，克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉国内媒体，"我们不会接受这个价格上限"。他表示，全球第二大原油出口国俄罗斯正就西方国家的举动进行"分析"。

每桶60美元的俄油价格上限将于5日生效，同时欧盟也将对俄罗斯原油海运实施禁运。

禁运将让俄罗斯原油无法透过海运运往欧盟。由于俄油佔欧盟石油总进口量的2/3，此举可能让俄罗斯损失数十亿欧元的战争资金。

克宫还表示，总统普京将"适时"访问已併吞的乌克兰东部顿巴斯（Donbas）地区。但培斯科夫并未说明普京出访的具体时间。

普京和克宫高阶官员先前已再三强调，俄罗斯不会提供石油给那些实施价格上限的国家。

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