预防台湾战事 日本将建立“冲绳防卫集团”

日本/军事

据悉，总部设在日本冲绳县那霸市的陆上自卫队第15旅正考虑扩大规模，以配合政府推动的西南地区防卫体系强化工作。作为将在西南诸岛防卫中发挥核心作用的新部队，陆上自卫队已开始考虑组建“冲绳防卫集团”，将对陆上自卫队第 15 旅（那霸市）增派部队，完成组织重组，重建目标完成时期为2027年财年，以为离冲绳县最近的台湾海峡发生战事备战。

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5年前，为了加强在冲绳的防卫态势，日本增强了航空自卫队，还在与那国岛和宫古岛开设了自卫队驻扎营地，今年年末也将在石垣岛开设。

据官员称，他们正计划将第15旅步兵团的数量从目前的一个团增加到两个团，并将指挥官军衔从中将提升到最高军衔--上将军衔，成立新的“冲绳防卫集团”，事实上是将其升格为师级，以为台湾战事备战。

预计增建15旅的计划将写入年底修订的《国家安全战略》等三份与安保相关的文件。据政府官员介绍，除了增加步兵部队的数量外，随着行动规模的扩大，补给、通讯、设施等单位的数量也将增加与加强。

师是日本自卫队作战的基本单位，由大约 4,900 至 7,700 人组成。最高师指挥官是陆上自卫队将官，一个较小的师由大约 2,000 至 4,000 名人员组成，而总部设在那霸并在整个县内活动的第 15 旅大约有 2,500 名人员。

第15旅原为冲绳回归日本的第二年1973年组建的第1综合团，随着部队向西南的转移，2010年升格为第15旅。司令部所在的那霸，共有约2000人的人员，包括正规步兵团、负责防空的防空特战团和一个侦察兵团。现在计划增设一个正规团，组织重建后的规模预计在3000人左右。

一名防卫省官员表示：“冲绳需要师级的防卫规模，但对地区的影响很大，我们必须谨慎应对。”

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