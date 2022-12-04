不满美国《通胀法案》冯德莱恩：欧盟将调整政策 消除不公平竞争

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欧盟委员会主席冯德莱恩周日表示，欧盟必须采取“再平衡”措施，消除美国大力资助在美国投资环保能源企业所造成的“扭曲”竞争。她警告："一场代价高昂的贸易战不符合欧盟的利益，也不符合美国的利益"。

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法新社消息，美国总统拜登推动《通胀削减法案》（IRA），投资3700亿美元用于对抗气候变化，包括大力资助到美国投资的环保能源企业，引起欧盟担忧企业外流。

冯德莱恩周日在比利时布鲁日的欧洲学院发表演讲表示，在与美国合作解决问题的同时，“欧盟必须调整自己的规则，以促进对（环境）转型的公共投资，我们必须重新评估欧洲共同的融资需求。她在谈到美国的《通胀削减法案》时表示，竞争是好事，但竞争须遵守保有公平的赛场。"我们应反思如何改进我们的国家援助框架，使其适应新的全球环境。"

欧盟反对违反国际贸易规则的特殊补贴，这可能会削弱因能源价格飙升而陷于困境的欧洲公司的竞争力。

路透社报道，总部设在瑞典的欧洲电池厂北方伏特公司（Northvolt）行政总裁卡尔松（Peter Carlsson）11月底接受路透社访问时表示，他原定在德国加设工厂，但如果到美国设厂，将可得到8亿欧元的援助，这是德国政府提供的4倍，他被迫押后在德国北部设厂的计划。卡尔松表示，"我们现在可以优先考虑在美国扩大生产而不选择欧洲。"

法国总统马克龙上周对美国进行访问时，曾批评美国已通过生效的《通胀削减法案》将"分裂西方"。

法新社称，在环境方面，美国更多注重激励补贴，而欧盟则将重点放在标准和规范的实施，冯德莱恩表示，无论欧洲还是美国，不仅有着相同的气候目标，而且都对中国崛起感到担忧，特别是在如芯片等关键材料的战略领域。

冯德莱恩警告：“一场代价高昂的贸易战不符合欧盟的利益，也不符合美国的利益，并对全球创新到来损害”。

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