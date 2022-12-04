世界杯：法国力克波兰闯入8强 1/4决赛将迎战英格兰

法国/世界杯/波兰

法国周日在卡塔尔世界杯足球赛16强赛以3比1力克波兰，晋级8强。法国球星姆巴佩不仅在上半场助攻队友吉鲁破门，下半场更攻进2球，率队以3比1胜出。评论称，将在12月20日满24岁姆巴佩本届世界杯累计攻进5球，在排行榜上暂居第一，有机会争夺金靴奖。英格兰周日以3:0大胜塞内加尔，法国下一战将在12月10日1/4决赛中迎战英格兰队。

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2022世界杯1/8决赛展开争夺，法国队16强赛迎战波兰。上半场，法国在第44分钟打破僵局，姆巴佩直传，吉鲁1劲射入网。吉鲁以52粒进球超越亨利成为法国队史最佳射手。下半场，姆巴佩两度破门拉开比分，先是第74分钟，登贝莱传球，姆巴佩禁区左侧劲射入上角；接着第91分钟，图拉姆传球，姆巴佩禁区左侧射入右上角进球。

而波兰直到接近比赛终场才由莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）12码罚球首开得分，法国最终以3比1获胜，闯进8强。

中央社世界杯球评称，姆巴佩（Kylian Mbappe）将在12月20日满24岁，而他在上届世界杯踢进4球，获选为最佳新秀，这次卡塔尔世界杯小组赛贡献3球，周日赛前的生涯世界杯累积进球为7颗。

法国周日16强赛出战波兰，姆巴佩不仅在上半场助攻队友吉鲁破门，下半场更攻进2球，率队以3比1胜出，收下8强门票。

吉鲁在国际赛进球数累计52颗，超越亨利创下的法国队史进球王纪录，但仍难掩盖姆巴佩在场上的光芒，姆巴佩本届世界杯累计攻进5球，在排行榜上暂居第一，有机会争夺金靴奖。

姆巴佩历经此役后，世界杯生涯进球数达9颗，队史次多，仅次于方丹（Just Fontaine）的13球。

值得注意的是，姆巴佩第2次世界杯之旅还在进行中，他不仅追平5度叩关世界杯的梅西（Lionel Messi）9颗进球，还超越"C罗"罗纳尔多的8颗，且成为史上首位年满24岁之前，就在世界杯累积9颗进球的球员。

距离德国克洛泽（Miroslav Josef Klose）在世界杯累计踢进16球的最多纪录，姆巴佩仅差7球，即使本届无法追上，但以姆巴佩的年纪和能力，未来还有机会征战世界杯改写新纪录。

周日，英格兰以3:0大胜塞内加尔，法国下一战将在12月10日8强赛中，迎战英格兰队。

另据路透社报道，国际足联（FIFA）周日表示，本届卡塔世界杯足球赛创下纪录，因各大洲都有球队晋级16强，为史上首见。

路透社报导，亚洲足联在周六告一段落的小组赛阶段创下世界杯纪录，有澳大利亚、日本、韩国3支球队进入淘汰赛。

这届世界杯也是第2次有两支非洲球队晋级淘汰赛，分别为塞内加尔与摩洛哥。2014年的巴西世界杯有阿尔及利亚、尼日利亚两支非洲队伍闯进16强。

国际足联全球足球发展总监温格（Arsene Wenger）表示："小组赛阶段的结果显示，有更多国家获得在最高级别竞争的利器。" 他说，"这是良好备战与敌情分析的成果，也反映了使用科技的机会更为平等。"这与国际足联加强全球足坛竞争力的努力相互契合。"

国际足联也表示，前48场比赛累计进场观众超过245万人次（座位利用率96%），继1994年美国世界杯之后再创新高。

此外，8万8966名足球迷在卢塞尔体育场（Lusail Stadium）目睹阿根廷以2比0击败墨西哥，也是继1994年世界杯决赛后观众最多的一场比赛。

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