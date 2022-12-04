"白纸运动"后北京警方加强戒备 本周暂难延续

中国/白纸抗议/示威

中国上周末爆发"白纸运动"后，各大城市警方即处于戒备状态，防止运动再起。其中北京各个可能聚众如亮马桥、四通桥等具象征性的地点更广布警力达1周，导致运动暂难延续。

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中央社报道，自2日（周五）晚间起至周日晚，包括亮马桥、四通桥及天安门广场、前门、南锣鼓巷、798、朝阳公园、奥体公园、王府井、西单商圈等地周边，路边停放大批警车及一般车辆外型的警用车，并有员警在周边路口巡逻，且随机抽查证件，对有意表达诉求者构成吓阻作用。

据记者了解，11月27日晚间在亮马河畔及亮马桥下成功表达诉求后，一些参与者曾讨论以不同地点及不同方式，选择含周内或周末的各种可能时间，再度表达诉求。但在北京警方高度加强戒备，特别是28日晚间原计划的四通桥集会失败后，"白纸运动"在北京再起的可能性大幅降低。

事实上，自11月28日起至今不论白天或夜间，北京市包括上述地点，以及市区或市郊可能容纳较多人群的地点，路边都停放许多警车及警用车。其中，亮马桥及四通桥周边更是每隔50至100公尺就停放1辆警车，且整夜闪烁警示灯。

同时，在天安门广场周边，特别是天安门城楼、人民大会堂及国家博物馆前，近1周来都禁止行人通行，民众必须绕道通行。而城楼与广场间的长安街上，靠近管制区域的公车站牌采取"准下不准上"的管制措施，要搭车的市民只能改搭地铁。

而在前门步行街、亮马桥旁使馆区，以及四通桥附近的人民大学一带人行道，不时会有警察要求行人出示身分证供查验。

据知晓内情的民众表示，在北京清华大学校园及亮马桥爆发"白纸运动"后，北京全市大学院校几已让外地学生全数提前返乡，留在北京的学生也都多次收到校方的告诫，要求不要再参加相关聚众活动。清华也因"白纸运动"成为中国安全单位展开重点监控的校园。

另有民众透露，在亮马桥聚众中参与演讲的社会人士，目前虽未遭到如上海般直接逮捕或其他打压。但因影响与上海相当，加上他们的身份恐已被公安单位掌握，未来的人身安全有待关注。

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