石油输出国组织在紧张的气氛下召集会议

石油输出国组织/原油

由13个成员国组成的石油输出国组织与包括俄罗斯在内的其他10个产油国今天（12月4日）召集会议，共同检视在10月份做出的关于每天减产200万桶石油的决定。本次会议是在俄罗斯对其油价上限感到不满以及欧盟对俄罗斯新的制裁措施即将生效的背景下举行，因此与会各方均表现十分谨慎。

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以利雅得为首的石油输出国组织13个成员国以及以莫斯科为首的10个产油国在紧张的气氛中举行会议。莫斯科坚决反对欧盟、七国集团以及澳大利亚对俄罗斯石油设定的价格上限，此项措施将于周一（12月5日）或稍后生效。欧盟、七国集团和澳大利亚本月2日针对俄罗斯石油设定每桶60美元的价格上限达成共识。周一同一天，欧盟将开始对海上运输的俄罗斯原油实施禁运，目的旨在剥夺莫斯科为乌克兰战争提供资金的手段。俄罗斯石油占欧盟石油总进口量的2/3，因此此举将对俄罗斯构成沉重一击。

俄罗斯对即将实施的价格上限十分不满，威胁要暂停向所有采取相关措施的国家出口石油。乌克兰则认为：价格上限门槛应该设得更低一些。石油输出国组织面临的问题是：这些措施将对俄罗斯石油供应产生怎样的影响？对此，挪威DNB银行首席石油分析师发表看法认为：俄罗斯供应的不确定性非常大。因此，石油输出国组织今天的会议将十分“低调”，“以维持现有的生产配额不变为目标”。

另有分析指：今天的会议以线上虚拟方式举行，而不是在维也纳卡特尔总部举行实体会议，强化了维持现状的可能，即：与此前数月一样，12月份，每天将减产200万桶原油。伊朗一名消息人士向法新社证实了这一前景。

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