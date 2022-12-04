美国家情报总监：习近平不愿接受西方新冠疫苗

中国/新冠疫情

美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）3日在出席活动时表示，尽管中国正面临新冠疫情挑战，但中国领导人习近平不愿接受西方疫苗，虽然最近的抗议活动不会威胁中共的统治，但可能影响他的个人地位。

广告 继续浏览后续

尽管最近几天中国每天新增新冠病毒感染病例接近历史最高水平，但在习近平“清零”政策引发经济急剧放缓和民众抗议之后，一些城市正在采取措施放松核酸检测要求和隔离规定。

海恩斯周六在加州举行的年度里根国防论坛表示，尽管新冠病毒对社会和经济产生了影响，但习近平“不愿从西方获得更好的疫苗，而是依靠中国的疫苗，而这种疫苗在抗击奥密克戎病毒株方面不如西方的疫苗那么有效。”

海恩斯说：“看到这些抗议活动与反应，与他（习近平）喜欢提出的说法相悖，即中国在政府方面的效率要高得多。”

“再说一次，我们目前看到的，并不会对稳定、政权更迭或类似的事情构成威胁，”但她补充说，“抗议活动未来如何发展，对习近平的地位很重要。”

中国尚未批准任何外国新冠疫苗，而是选择接种国内生产的疫苗。有研究认为，这些疫苗不如某些外国疫苗有效。专家表示，这意味着放松病毒预防措施可能会带来巨大风险。

白宫本周早些时候表示，中国没有要求从美国获得疫苗。一位美国官员告诉路透社，“目前并不预期”中国会批准西方疫苗。

“中国此时会给西方疫苗开绿灯似乎相当牵强。这是一个关乎民族自豪感的问题，如果他们走这条路，他们将不得不承受相当大的压力，”这位官员说。

海恩斯还说，平壤认识到，中国不太可能就她所说的朝鲜今年“非同寻常”的武器试验数量追究其责任。在创纪录的导弹试验年中，朝鲜领导人金正恩上周表示，他的国家的终极目标是建立并拥有世界上最强大的核力量。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅