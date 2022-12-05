中国各大城市逐步解封  李承鹏呼吁不要忘记那些被抓走的举白纸的年轻人

中国/人权

在北京和上海等中国多个城市爆发历史性抗议一周之后，中国政府明显放松清零政策，商店重新开张，核算测试也不再严格，大量的核算测试点被取消。不过，多个城市的居民反映，许多学校，交通等部门依然要求24小时核算，导致居民不得不在寒风中前往剩下的测试点派长队测试，网民对此苦不堪言。

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另据自由微信披露，上海许多居民的健康码出现乱码，众多居民对他们的健康码莫名其妙地变成红色百思不得其解，尤其是明明测试结果是阴性，但健康码却变成红色。民众担心健康码真日益成为当局控制居民出行，对参与示威抗议人士地新地惩罚方式。

中国国内著名博主李承鹏周日就中国解封发表文章，标题是：“ 我想，你们给这个国家留点碧莲，也是应该的”，李承鹏在文章中表示：“据说逐步解封了。广州一对恋人小心翼翼驾车经过关卡时发现真不查码，爆发出灵魂的欢呼。刚解封的兰州姐们开心地说“我要在阳台上高歌一曲”。成都的爸爸为孩子不用天天核酸了，发了抖音庆祝。我的一些有良知的朋友们说：他们不知道，正是那些举白纸的年轻人帮他们争取来了自由，而年轻人被带走，失去联系，甚至没人知道名字。他们其实是知道的，只是假装忘了。自菜市口之后，国人就学会用一生来记住仇人，但一秒钟就会忘记恩人。”

李承鹏说遗忘，是这个民族的战略生存之道。

文章还写道：“最近人们流行学习《宪法》，今天正好是宪法日，我看了一眼，总纲第一条是：中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。作为领导的富士康工人们被假合同、被欠薪、被打，被流放一百六十里；作为联盟基础的农民不能随便下地播种、收割，随便出门会被绑在树上。宪法的第二条是：中华人民共和国的一切权力属于人民。但‘一切权力’不包括批评的权力、选举的权力、自由迁徙的权力、申请官员财产公示的权力、对宪法解释的权力……人民确定能拥有的，是服从权。”

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