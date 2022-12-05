习近平出访沙特出席中国与阿拉伯国家峰会 中国地区角色引关注

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因2018年持不同政见记者贾迈勒·卡舒吉被谋杀而被国际社会侧目的沙特阿拉伯本周会成为国际舆论的关注焦点，中国主席习近平将于12月7日抵达利雅得，出席由沙特阿拉伯组织的12月9日的中国与阿拉伯国家峰会。中国称这次峰会将成为中阿关系史上的重要里程碑。

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路透社引述三名熟悉计划的阿拉伯地区外交官评论说，习近平定于12月7日沙特阿拉伯首都利雅得，沙特已经向中东和北非的领导人发出了参加中国-阿拉伯峰会的邀请。

一名阿拉伯国家的外交官透露，各国派出的代表级别取决于每个国家，但预计许多阿拉伯国家的领导人会出席，其他国家至少会派出他们的外交部长。

预计中国代表团将与海湾国家和其他阿拉伯国家签署几十项涉及能源、安全和投资的协议和谅解备忘录，但没有详细说明这些备忘录的详情。

据沙特外交大臣阿德尔（Adel Al-Jubeir）透露，加强贸易关系和地区安全将是习近平此次访问的优先事项。

习近平此次出访，正值华盛顿与北京和利雅得在人权和俄罗斯入侵乌克兰问题上的分歧而关系紧张，在过去的几年中，海湾阿拉伯国家一直在加强与中国和俄罗斯的联系。

沙特萨勒曼王储今年三月曾表示，沙特可以选择减少对美国的投资。

沙特是中国最大的原油供应国，并且正在深化与中国的经济关系。

华盛顿此前对海湾国家使用中国的5G技术以及让中国投资港口等敏感基础设施表达了忧虑。

尽管美国是沙特等海湾国家在安全领域的首选合作伙伴，利雅得和阿布扎比正从北京购买军事装备。沙特一家公司与中国的一家公司签署了一项在沙特制造武装无人机的协议。

此前英国《卫报》报道指出，预计沙特阿拉伯将高规格接待习近平，规格可相当于美国前总统特朗普宣誓就职以来首次访问该国，这与现总统拜登在沙特阿拉伯所受到的冷遇形成鲜明的对比。拜登在沙特阿拉伯受到低调的接待，拜登未能说服沙特阿拉伯增加对美国的石油出口，这显示出拜登与沙特实际领导人王储穆罕默德·本·萨勒曼的关系出现了裂痕，而与中国的关系逐渐升温。

近20年来中国与沙特的关系日益密切，特别是2016年以后穆罕默德成为王子掌握大权以来，沙特阿拉伯同中国的关系进一步深化。在新疆维吾尔人权、香港国安法等议题上，沙特阿拉伯为中国辩护。而中国对沙特阿拉伯入侵也门、与卡塔尔断交、暗杀记者卡舒吉等问题上也没有公开发表评论。

批评人士指出，尽管拜登访问沙特阿拉伯没有得到多少收益，王储穆罕默德却在卡舒吉被暗杀四年后，得以走出被欧美各国孤立的阴影，重回国际舞台。

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