京官要求香港「去殖化」 港府扩大委员会推广宪法

中国，香港，

香港政府已把原有的基本法推广督导委员会(简称基广会)改为「宪法和基本法推广督导委员会」，以便将中国《宪法》精神广泛植入民心；不过，中国政府在港主要官员骆惠宁表示，香港人的爱国精神有待加强，而若要中国宪法真正深入民心，香港须「完全彻底摆脱殖民统治的影响」。中国港澳研究会副会长刘兆佳指出，这是中央官员首次坦言去殖化的重要性，显示中央视国民教育和强化民族为最重要的工作。

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中央政府驻港四大机构之一的联络办公室主任骆惠宁，昨(4日)在国家宪法日座谈会上视频致辞时表示，要发挥中国宪法对香港「一国两制」实践的引领和保障作用，就要做到三个「必须」，包括必须自觉尊重和维护社会主义的国家主体，以及中国共产党的领导地位，禁止任何组织或者个人破坏社会主义制度。上述说法，中国国家主席习近平在7月1日的香港回归庆典讲话中亦有提及。

骆惠宁接着指出，另一个「必须」是必须弘扬以「爱国爱港」为核心、同「一国两制」方针相适应的主流价值观。他指出，拥护和信仰中国宪法离不开对国家与民族的情感认同，中共第二十次党代表大会的报告提出要发展和壮大「爱国爱港」力量，这必须将爱国精神牢固确立、发扬光大，「完全彻底摆脱殖民统治的影响，宪法意识才能在香港真正深入民心」。他又赞扬港府把基广会改为「宪法和基本法推广督导委员会」是一种有承担的表现，促请各界不断加强宪法、基本法和《港区国安法》的教育和推广，并与国情及国史教育结合。

骆惠宁没有谈及具体如何「去殖民化」，事实上，中共官员过往一直避谈去殖化，即使卸任后亦绝少公开谈论，翻查资料，国务院港澳办副主任陈佐洱退休并转任中国全国港澳研究会会长后，曾于2015年一个论坛上批评港府没有依法「去殖民化」，导致经济民生发展「差强人意」。但他会后未能交代依什么法「去殖民化」，而时任政制及内地事务局局长谭志源则呼吁京官对香港多点包容，「无谓的政治争议可以挪开一边」；而时任立法会主席曾钰成则期望淡化争议，指在港有殖民心态的人，为数「很少很少」。

而港府的反应亦与之前大不相同，作为港府第二把手的政务司长陈国基下午在其脸书上发文，指已把基广会改名为「宪法和基本法推广督导委员会」，将聚焦三大主题，包括中国《宪法》先于香港《基本法》、香港的高度自治权源于中央授权，以及「国家安全，你我有责」，目标是将《宪法》精神广泛植入各界民心。

基广会在香港回归中国半年后的1998年1月成立，被指成绩不彰，特首李家超10月在其首份施政报告中表示，即将把基广会改为「宪法和基本法推广督导委员会」，但在未有宣传的情况下，由骆惠宁公布，已经改名。

「国家宪法日」座谈会由港府和中联办联合举行，共有约600多人出席。

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