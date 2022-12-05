俄罗斯向乌克兰发动新一轮空袭 泽连斯基获选《金融时报》年度风云人物

俄罗斯/乌克兰/泽连斯基/空袭

俄罗斯周一向乌克兰发起新一轮导弹空袭，造成2死3伤，空袭并导致已陷入能源危机的乌克兰大规模断电。乌克兰总统泽连斯基获选《金融时报》年度风云人物。

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法新社消息，在西方决定的限制俄罗斯石油价格机制生效之日，俄罗斯再次对乌克兰发起新一轮空袭。俄军导弹落入东南部扎波罗热州几栋建筑物，摧毁数栋房屋，造成2死3伤，伤者包括1名儿童，空袭并导致大规模停电。总统泽连斯基表示，乌克兰的防空系统拦截大部分俄罗斯导弹，他并表示，电力部门正努力修复供电系统。

乌克兰空军表示，俄军发射70枚导弹，乌克兰成功拦截60多枚。

周一，包括首都基辅等多个城市响起防空警报，大批基辅市民在零下5度的天气下，走到地铁站寻求掩护。据报基辅南部有发电站附近冒烟；敖德萨州电力系统受损，影响供水系统，州内暂停供水。

总部设在英国伦敦的网路监督组织NetBlocks表示，乌克兰多个州的连网能力在空袭期间骤降。

俄罗斯近期加强空袭乌克兰的能源设施，乌克兰当局此前表示，在修复工作完成后，就能停止实施紧急停电。

另据报道，乌克兰总统泽连斯基周一(12月5日）被英国《金融时报》评选为2022年度风云人物，表彰他成为乌克兰人民反抗俄罗斯侵略的勇气和韧性化身。

泽连斯基2019年当上乌克兰总统之前，是完全没有从政经验的喜剧演员。《金融时报》提到，在今年2月俄军入侵之前，许多乌克兰人认为，泽连斯基是一个试图迎接高级职位挑战的"业余政客"，但44岁的泽连斯基基凭藉其非凡的领导才能和毅力，在历史上佔有一席之地。

该报形容泽连斯基就像英国前首相邱吉尔，后者在纳粹德国发动闪电战期间，透过广播团结全国，而泽连斯基利用社交网络"不懈地争取西方的军事和财政支持，将乌克兰的困境，变成影响欧洲和美国领导人的道德标杆。

泽连斯基说服欧洲人承担对抗俄罗斯独裁者普京的巨大成本，并为基辅提供加入欧盟的途径。"他已成为自由民主的旗手，参与可能影响21世纪进程、更广泛的全球主义与威权主义的较量。"

在接受《金融时报》采访时，泽连斯基说："责任多于勇敢，我只是讨厌让人失望。"

《金融时报》认为，泽连斯基在俄军入侵开始时决定留在基辅，而不是接受美国提出的撤离提议，这是战争中最重要的时刻之一，激发了乌克兰军民的抵抗："这出乎料乌克兰人和西方盟友的意料"。正是出于这些原因，《金融时报》选择了泽连斯基作为年度风云人物。

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