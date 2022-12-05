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在加拿大发布其印太战略、将北京描述为"越来越具破坏性的大国"后，加拿大计划派更多军舰通过台湾海峡，以证明中国宣称拥有主权的台海水域是国际水域。中国外交部发言人周一再次宣称中国"在台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权"。

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中央社援引英国"金融时报"报导，加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）接受采访时表示："对于台湾海峡问题，我们需要清楚确认它仍是国际海峡。"

她说，"在台湾海峡问题上，我们将继续执行基于国际规则的秩序。这就是为什么今年夏季我们也有一艘巡防舰和美国人一起穿越台湾海峡，（而且）我们希望派更多巡防舰通过台海。"

中国官员今年稍早曾告诉美方官员，中国不承认台湾海峡为国际水域。

赵美兰在罗马尼亚首都布加勒斯特参加北约外长会议时称，加拿大正在印太地区"致力投入新的军事资产"，以协助确保该地区和平与稳定。她在加拿大公布第一个印太地区战略后作这项发言，该战略要求做出"一代人仅见一次的转变"。

在布加勒斯特，北约外长们就中国问题进行了广泛讨论，美国呼吁北约更关注中国可能对台湾采取军事行动的后果。

赵美兰说，加拿大将投资4亿加元作为对印太地区的军事支援。加拿大外交部长称，渥太华将把部署在印太地区的巡防舰从1艘增加至3艘。她说，除了派遣更多外交人员前往该地区外，加拿大还将在印太地区派驻更多武官。

赵美兰发表上述谈话前，美国国防部刚发布年度"中国军力报告"。该报告预估，到2035年，中国将拥有1500枚核弹头，较目前约400枚高出甚多。被问及加拿大对中国快速扩张核武器有多关注时，赵美兰说加拿大"当然注意到了"。

她说："我们知道我们必须在这一地区的安全上扮演更积极的角色。""我们需要对威慑力量进行投资，因为我们相信这是尊重国际规范最好的方式。"

赵美兰称加拿大还将对美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰的情报共享网络"五眼联盟"(Five Eyes）作更多投资，但她拒绝提供任何具体计划相关细节。

加拿大和日本最近宣布将就一项情报共享协议进行谈判，赵美兰拒绝提供相关细节，但表示"与日本建立非常紧密的情报关系"符合渥太华的利益。一位熟悉此事的人士称，这也将使加拿大公司更容易取得有助于他们竞标日本国防相关合约所需的敏感资讯。

她说，加拿大还希望加强与日本和韩国的关系，部分原因是加拿大向他们出口能源，两国也是加国矿业的潜在投资者。赵美兰说这番话前数周，渥太华才下令3家中国集团自加拿大的矿业公司撤资，这是为了确定外国对加拿大重要产业的投资是否威胁到加国国家安全。

尽管加拿大的新战略对中国采取强硬立场，从中方压迫维吾尔人到镇压香港民主不一而足，赵美兰说，渥太华也认为有必要与北京接触。

赵美兰宣称，加拿大将在必要时"挑战"中国，但在气候变迁、禁止核扩散以及预防流行病等议题上，"当我们必须时进行合作"。

针对加拿大强调台湾海峡是国际水域，并计划派更多军舰通过台海，中国外交部发言人周一再次宣称中国"在台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权"，但表示尊重各国的航行权。

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