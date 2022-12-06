中国一些大学再现反封控集会

中国/反封控集会

在民间抗议压力下，上海、北京等城市开始适度放松新冠防疫限行措施。图为12月6日的上海街头。

中国政府坚持近三年的新冠清零政策近日因民间大规模抗议开始松动，民间抗争活动在打压中似乎出现平息。但大学校园又响起抗议之声。继4日网络社交媒体传出武汉大学学生集会，要求允许学生离开学校，自愿返乡之后，其它大学似乎也出现因为疫情而被封闭在校园的大学生集会，要求回家的活动。

广告 继续浏览后续

法新社6日发自北京的报道，引述一些网络上传播的视频指出，南京科技大学一些学生集会抗议校方的封锁防疫措施。一名三年级的大学生向法新社表示，在校方宣布因为发现一例新冠阳性病例而全校封锁5天之后，学生开始集会，要求离开校园。法新社在一则视频中看到，一些大学生正与校方代表交涉。一名年轻人高声说：如果你们敢动我们，那就是新的富士康。

不久前，苹果手机全球最大的组装基地，郑州富士康工厂的工人因为薪金问题以及新冠疫情封控措施，与郑州警方发生冲突。

11月底，中国各地很多年轻人走上街头，刻意严格的封控限行措施。北京清华大学、以及西安、广州、武汉等地高校都出现大学生要求解封的集会互动。

法新社6日发自北京的报道指出，中国许多大学都执行清零防疫措施，将学生封锁在校园。而上海，北京等城市连日来的防疫措施已经开始松动，许多核酸检测站点被撤除，但有些企事业单位出入仍然要求出示核酸检测证明。北京周二宣布，市内公园、写字楼、或商店不再要求出示新冠检测证明。

不过，据野村证券公司的统计，截至周一时，中国全国有53座城市，也就是说相当于全国三分之一的人口，仍然面对新冠清零政策，被严格限制自由出行。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅