习近平高度评价江泽民 罕有谈89民运 指江旗帜鲜明反对动乱稳大局

中国/政治

约二千人在追悼会上向江泽民鞠躬礼, 其遗孀王冶坪(左下)表现哀伤, 习近平(右上)为江致近50分钟悼词

已故中国前国家主席江泽民追悼大会今(6日)早在北京人民大会堂举行，属最高国家领导人级别的国葬，而国家主席习近平致悼词时亦对江泽民作出高度评价，指其逝世是中国不可估量的损失，并罕有地大谈1989年的民运，形容那是一场「严重」的政治风波，而江泽民在风波中旗帜鲜明反对动乱，在各国制裁中带领中国继续改革开放和外交斗争，为中国发展打下基础，呼吁全国人民继续江的遗志，在中国现代化斗争中「不怕压」，以战胜困难。

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追悼大会有众多现任和前任国家级领导人出席，但中共第二十次党代表大会闭幕礼上「被离场」的前国家主席胡锦涛昨日虽有出席江泽民的遗体火化和告别仪式，却未有在追悼大会的直播画面中出现；另外，未见现身的，还有敢言但传出身体欠佳的前总理朱镕基和现年105岁的在世最高寿的国级领导人宋平，而与他同于1989年晋身政治局常委丶现年88岁的李瑞环则站在前排。江泽民遗孀王冶坪则住在轮椅上出席追悼大会。

逾千追悼者在大会上向江泽民行三鞠躬礼 © 直播画面截图

一小时的追悼大会今早准时10点开始，追悼者首先面向挂有江泽民遗照和写有「江泽民同志追悼大会」的横幅前默哀3分钟，唱奏国歌后，由现任国家主席丶党总书记及军委主席习近平致悼词。

习近平致词时，赞扬江泽民是公认享有崇高威望的卓越领导人，是伟大的政治家、军事家、外交家，以及久经考验的共产主义战士，亦是「中国特色社会主义伟大事业的杰出领导者、党的第三代中央领导集体的核心、三个代表重要思想的主要创立者」；指江把毕生心血和精力都献给了中国人民，赢得人民衷心爱戴和国际社会广泛赞誉，全党全军全国各族人民，对失去江泽民这样一位伟大人物感到无限悲痛，世界各国亦深切哀悼。

他接着回顾了江泽民的生平和贡献，包括带领中国加入世界贸易组织、带领香港和澳门顺行回归、推动两岸达成「九二共识」和有力开展反「台独」重大斗争，以及积极推动世界走向多极化。

习近平：严重政治风波 刘锐绍：一软一硬维稳

他更罕有提及1989年的六四风波，指在1989年春夏之交，中国「发生了一场『严重政治风波』，江泽民同志坚决拥护和执行党中央关于旗帜鲜明反对动乱，捍卫社会主义国家政权，维护人民根本利益的政治决策」，有助维护上海稳定。他还说，当时「一些西方国家对中国进行所谓制裁，我国社会主义发展面临空前巨大的困难和压力，…..在这个决定党和国家前途命运的重大历史关头」，临危受命的江泽民「带领党中央领导集体，毫不动摇坚持经济建设，坚持四项基本原则，坚持改革开放，积极展开外交斗争，坚决维护国家的独立、尊严、安全、稳定，捍卫了中国特色社会主义伟大事业，为中国发展打下了坚实基础。」

习近平又引述江泽民的话说，「财大才能气粗，落后就要捱打」，勉励全国人民一起为建设社会主义现代化斗争，其间，由于社会制度和思想体制不同，全体中国人须保持奋斗姿态迎难而上，「增强志气、骨气、底气，不信邪、不怕鬼、不怕压，全力战胜前进道路上的困难。」

时事评论员刘锐绍向本台指出，中共在90年后多以政治风波形容89民运，习近平现时加上「严重」二字，是因应国内有反防疫措施运动，不希望江泽民的死讯会像当年前总书记胡耀邦逝世引发学运和民运般出现不稳定现象，故此加强语气来阻吓；另一方面，习又以高规格国葬来避免激化人心不满，藉此达到维稳的目标。

他续称，相对胡耀邦，江的葬礼更快速，这亦可以进一步达到维稳的效果，因为中国已统一口径，在习近平致悼词后，悼念活动即告结束，让大家集中精神处理其他问题。可见当局是想藉此减少群众聚集从而出现一些难以控制的风险。

官媒：「万众同悲」送江邓小平当年有「十多万人」送别

习近平致词后，与会者向江泽民行三鞠躬礼，追悼大会其后在播放国际歌后宣告圆满结束。

而在大会堂外，中国民众亦在追悼大会开始时默哀3分钟，而一切有汽笛的地方则全程鸣笛，防空警报亦鸣响3分钟。全国及驻外使领馆，以及驻外机构下半旗致哀；此外，中国金融市场亦在默哀期间停市3分钟。至于公共娱乐活动则全日停止。

江泽民上月30日因白血病合并多重器官衰竭病逝，享年96岁。遗体本月1日移送北京并停灵于解放军301医院，并于昨早火化，据报有逾千人出席仪式。新华社报道指，灵车由医院驶向八宝山革命公墓时，「长街肃穆，万众同悲，首都各界群众纷纷来到沿途道路两旁送别。」但没有提及人数，而已故领导人邓小平1997年2月去世时，新华社的报道指有十多万人沿途相送。

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