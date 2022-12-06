北京隆重追悼前中国国家主席江泽民

江泽民葬礼

2022年12月6日，中国政府为前中国国家主席江泽民举行隆重追悼会。现任国家主席习近平在悼词中，历数江泽民的功绩，肯定其历史地位。图为中央电视台直播追悼会过程截图。

北京当局6日在人大会堂为11月30日去世的中国前国家主席江泽民举行隆重追悼大会。全国默哀三分钟，汽笛长鸣三分钟，防空警报鸣响三分钟，全国停止公共娱乐活动一天。债券市场、外汇市场等也暂停交易三分钟……其葬礼规模堪舆25年前中共元老邓小平相比。

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现任国家主席习近平在追悼会上致悼词。在近一个小时的讲话中，习近平以大量篇幅 肯定江泽民的功绩及历史地位。

江泽民在1989年震惊中外的六四天安门镇压事件后，取代因同情学生民主运动而被罢免的赵紫阳，成为中共新任总书记，并于1993年3月起担任国家主席，直到2003年3月。

这十年间，中国逐渐走出八九六四后的国际孤立，并于2001年加入世界贸易组织，中国经济得以借全球化之力，迈入迅速起飞的进程，但相伴而行的国企改革也造成大量工人下岗。他提出的“三个代表”思想后来写入《党章》及《宪法》，为企业家入党打开了大门。所有这一切也为中国特色的官商勾结与大规模腐败打下基础。面对1999年法轮功学员在中南海集会抗议，他下令大规模抓捕，开始一轮持续不断的针对法轮功的打压行动。评论认为，对法轮功的打压也是当局此后在全国范围的维稳安保体制的开端。

江泽民在2003年起逐渐退出政治前台后，虽然一度仍然对中国政治生活，尤其是对其接任者胡锦涛的任期产生影响， 但这种影响力逐渐削弱。在民间他更一度成为网民嘲笑奚落的对象。但江泽民逝世消息传出时，恰逢中国各地接连爆发反抗持续三年的新冠清零封控政策的活动，民间对江泽民的评论似乎出现某种变化，不少网民借悼念江泽民，暗讽习近平政权的种种政策。因此有评论认为，北京高调悼念江泽民可能也是想借此转移舆论对民间反抗运动的关注。

江泽民的遗体于5日在八宝山火化。在此之前，习近平等现任国家领导人均前往中国人民解放军总医院向江泽民遗体告别。前国家主席胡锦涛也出席了告别仪式。这是胡锦涛在中共二十大上，在众目睽睽至之下被架离会场后，首次公开露面。

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