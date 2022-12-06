张五岳：习近平今天的权力基础与江泽民当年暗助有直接关系

江泽民葬礼

刚刚打破常规，在中共20大上成功第三度出任党总书记，为蝉联第三个国家主席任期铺平道路的习近平为何如此高调悼念江泽民？台湾淡江大学中国大陆研究所教授张五岳先生接受本台电话采访时表示，习近平能有今天的权力基础，与当年江泽民及上海帮的暗中相助，有直接关系。

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张五岳：“很重要的一点是，由于江泽民是第三梯队领导人。很清楚的是，江泽民之后交棒给胡锦涛作为第四梯队。而作为第五梯队的领导人，是习近平。他（习近平）本身能够取得今天这样的权力基础，跟江泽民当年的暗助有直接关系。因此，第一，利用这样肯定江泽民、纪念江泽民，可以凝聚党内共识，第二，肯定江泽民、纪念江泽民也可以让自己的继往开来更具有正当性与合法性。第三就是刚才提到的，由于中共在16大时，江泽民才把总书记职务交给胡锦涛，但在17大召开之前，需要确立谁是18大上的接班人。当时只有两位成员符合年龄和资历条件，一是曾经担任河南省省委书记、辽宁省省委书记、后来又担任国务院总理的李克强，另一个就是担任过浙江省省委书记、上海市市委书记和现在的总书记的习近平。这两位候选人由16大中央委员和候补委员四百多人，经过党内投票，来确立谁是17大安排作为将来18大的接班人。习近平获得党内票选的优势，所以才可以成为党的领导人。因此大家都很清楚，习近平今天取得的权力未必与2002年江泽民在16大上交棒有直接关系，但是，如果没有2002年16大的中央委员和候补委员的支持，习近平不可能取代原来共青团规划的人选，成为接班人。”

“再一个关键之处是，2006年，上海市市委书记陈良宇因为社保基金被整肃，当时的浙江省市委书记（习近平）升任上海市市委书记，这是习近平人生旅途上最重要的关键一役。可是，从浙江省市委书记升任到上海市委书记过程中，主要的规划者就是当时的中共中央书记处常务书记兼党校校长、兼国家副主席曾庆红。很多人都会认为江泽民和曾庆红当年未必是支持习近平作为胡锦涛之后的接班人，但是，没有江泽民系统、曾庆红系统，就不可能有今天的习近平能取代原来共青团规划的人选。在这个过程中，江的关系与习的关系就变成一种很好的互动关系。过去这几年，外界总是过渡解读，习近平作为第五代领导人好像刻意清除上海帮，或对抗江泽民。这是外界的过渡解读。”

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