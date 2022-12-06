美国称“不鼓励”乌克兰在俄罗斯发动攻击

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在俄罗斯指两个空军基地遭到来自乌克兰无人机袭击后，美国周二表示“不鼓励”乌克兰在俄罗斯发动攻击。俄罗斯总统普京周二为此召开"国内安全"会议，俄罗斯当局表示，乌克兰目前的无人机攻击对俄罗斯构成危险。

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法新社消息，美国国务院发言人普莱斯周二表示，"我们不允许、也不鼓励乌克兰在其境外组织发起攻击行动"。普莱斯对媒体表示，“美国及国际社会为支持乌克兰所做的一切，都是为了支持乌克兰的独立。”

俄罗斯周一（5日）声称，乌克兰袭击了位于俄罗斯境内恩格斯（Engels）及梁赞（Ryazan）的两处空军基地，造成3人死亡，4人受伤。俄军在恩格斯基地部署的大型图波列夫式（Tupolev）远程轰炸机是俄罗斯战略核武的重要一环，俄空军现役图-160轰炸机和大部分图-95MS轰炸机均部署于此。10月以来，俄军配合每周导弹攻击，出动这些轰炸机炸毁乌克兰能源设施。

而周二俄罗斯第3座军用机场遭到无人机攻击并起火燃烧。乌克兰政府并未正面回覆，但有评论称，乌克兰军队已展现，有能力穿透俄罗斯数百公里空域，对俄境两座空军基地发动攻击。《纽约时报》也说，如果是乌克兰军队所为，那将是俄罗斯入侵以来，乌克兰首度展现能够对俄罗斯造成威胁的实力。

另据法新社报道，俄罗斯总统普京周二召开"国内安全"会议，俄罗斯当局表示，乌克兰目前的无人机攻击对俄罗斯构成危险。

俄罗斯周二表示，毗邻乌克兰的库斯克州（Kursk）一座军用机场附近遭到一架无人机攻击，周一俄方也指责，乌克兰无人机攻击俄境另2座机场。

昨天的攻击事件十分不寻常，因为两个遇袭地点都距离乌克兰边界数百公里远。

克里姆林宫周二表示，普京召集国家安全会议官员开会，商讨确保"国内安全"，但未透露其他详情。

普京的发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）对记者表示，当局已采取"必要"措施保护俄罗斯免遭乌克兰攻击。

培斯科夫在被问及无人机攻击事件时告诉记者："乌克兰政权公开宣告继续采取这种恐怖行动的态度，是个危险因素。"

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