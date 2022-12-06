美欧考虑对中国钢铝征收新关税

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美媒周二报道，美国和欧盟据报正考虑对中国钢、铝征收新关税，不过泰国咨询公司MBMG集团认为，这将会加剧美国国内的通货膨胀问题。中国称将采取一切必要措施，维护自身权益。

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据称，美国和欧盟正在考虑对中国钢、铝征收新的关税，作为减少碳排放和应对全球产能过剩措施的一部份。但这一在美国总统拜登政府内部产生的想法目前仍处于初始阶段，还没有正式提出。

报道称，拜登的这一想法可能会对钢铁市场产生巨大影响，尤其是在欧盟。欧盟在俄罗斯入侵乌克兰后，一直依赖中国的冶炼厂来填补产量的缺口。这种依赖性加剧了任何基于气候目标而缩减供应或增加关税的措施所能带来的通货膨胀风险。

中国一直以来是全球最大的铁和铝生产国，但七国集团（G7）批评中国正在淹没世界市场，损害了其他铁、铝供应商的利益，且加剧了环境污染的问题。

中国的钢铁出口在2015年达到了1.12亿吨的高峰，但只有一小部份进口到美国和欧盟。根据研究公司Mysteel的数据，在保护性的贸易措施下，2021年中国对美国出口的销售量减至不到100万吨，仅占中国合金出口总量的1.3%。

彭博社6日称，泰国咨询MBMG集团董事总经理甘布尔斯（Paul Gambles）接受彭博新闻电视采访时说，美国的这项政策不仅可能会加剧通货膨胀、破坏全球贸易、当然也无助于改善中美关系，这是一个三重打击。

中国外交部发言人毛宁周二被问及此事时回应指，中方将采取一切必要措施，维护自身的正当权益。

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