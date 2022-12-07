中国为何难弃清零 或因恐爆确诊海啸

中国防疫进退两难

在中国多地爆发白纸运动，民众开始勇于表达对清零政策的看法后，中国官方正逐渐放宽原本过于严格的封控手段，但根据模型分析，如果中国放弃清零，恐将面临大规模染疫与死亡的危机。

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据台媒上报今天7日援引「科学」（Science）网站，模型显示中国仍欠缺与病毒共存的准备，松绑控管后可能引发大规模染疫，导致医疗机构不堪负荷、死亡人数也将大幅增加。新西兰欧塔哥大学（University of Otago）公卫科学家威尔森（Nick Wilson）表示，目前中国疫苗接种率不足，且未采用防疫力最佳的疫苗；此外，官方对于如何从消灭病毒转向与病毒共存的公众沟通也不足。

威尔森表示，反观新西兰等同样在疫情初期采取清零政策的国家，则是利用这段时间，争取提升疫苗接种率、增加抗病毒药品存量与强化重症照护能量。

报导指出，一篇今年5月登载于「自然医学」（Nature Medicine）期刊的研究结果显示，若在今年3月时松绑清零政策，中国将于半年内面临「确诊海啸」，估计将有1.12亿人染疫，其中有270万名重症患者，并将有160万人死亡，在疫情最高峰，加护病房床位需求将达100万床，是目前全中国总量的15倍之多。

位于英国伦敦的分析公司Airfinity则在11月28日公布最新报告，指出中国面对疫情仍脆弱不堪，此时若放弃清零，在83天之内将会有1.67亿至2.79亿人确诊，死亡人数则将介于130万至210万之间。

报导表示，这也许就是中国虽采取逐步放宽管控，但迟迟未改变防疫政策走向的原因。不具名的中国科学家则表示，中国政府目前的作法，除了有助缓解社会在严格管控下的疲乏，也能减轻经济负担，预期未来会有更多限制获得松绑。

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