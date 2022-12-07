北京发布优化防疫新十条 无症状和轻症可居家隔离

中国再放松防疫措施

中国官方今天12月7日公布新的优化落实防疫10条措施。当中指出，无症状感染者与轻型病例可采居家隔离，除特殊场所外，不再要求提供核酸证明。同时不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，也不再开展落地检。

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中国国务院联防联控机制发布「关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知」，通知一共有10条，以补充11月官方发布的优化防疫20条措施。

据中央社报道指出，新措施最受瞩目的是调整了隔离方式。具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，也可自愿选择集中隔离收治。

通知并对居家隔离做出规范。居家隔离的第6、7天连续2次核酸检测阴性解除隔离，病情加重的要及时转定点医院治疗。具备居家隔离条件的密切接触者采取5天居家隔离，也可自愿选择集中隔离，第5天核酸检测阴性后解除隔离。

新措施也指，要减少核酸检测的频率与范围。除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再展开落地检。

同时，要科学精准划分风险区域。按楼栋、单元、楼层、住户划定高风险区，不得随意扩大到小区、小区和街道（乡镇）等区域。不得采取各种形式的临时封控。

要落实高风险区「快封快解」，5天没新增感染要及时解封。同时，严禁以各种方式封堵消防信道、单元门、小区门，确保群众看病就医、紧急避险等外出管道通畅。

在民众购买药品方面，不得限制群众在线线下购买退热、止咳、抗病毒、治感冒等非处方药物。同时，也要加强重点人群健康情况摸底与分类管理。

此外，新措施要求，加快推进老年人施打疫苗，各地要坚持应接尽接原则，聚焦提高60至79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，作出专项安排。

新措施还包括，保障社会正常运转与基本医疗服务。各地各校要坚决落实科学精准防控要求，没有疫情的学校要展开正常的线下教学活动，校园内超市、食堂、体育场馆、图书馆等要正常开放等。

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