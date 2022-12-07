华尔街日报：共青团中央评论显示防疫松绑是回应抗议

中国防疫政策

据中国共青团中央发表的评论显示，减少封控和大规模核酸检测是针对全国范围内对防疫措施的抗议做出的回应。华尔街日报今天登出报道说，这是一个罕见迹象，表明中国政府正听取抗议者的意见，并开始为重新开放该国经济奠定基础。

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华尔街日报今天援引共青团中央微信公众号4日发文说：「前几天，在线线下比较集中地出现了对一些地方疫情防控措施的意见，通过及时沟通、完善改进，事情本已平息。」

文中指出，中国对于群众呼声、对信访意见的重视程度和响应速度，在全世界也找不出第2个。

文章提到，美国国务卿布林肯对中国防疫政策评头品足，还有一些美国政客发出支持抗议者的声音，都是美国打算在中国「制造混乱」的迹象。

该文章称：「中国人自己的家事关美何事？莫不是这些事件是你们策划的？」

华日报导认为，共青团中央的文章相当于公开承认民众对长期严格的防疫举措感到愤怒，这可能是官方首次承认由中国国家主席习近平亲自批准的「动态清零」政策有缺陷。

报导表示，共青团中央的文章也显示，中国减少封控和大规模核酸检测是回应民众对防疫措施的抗议，这种回应属罕见，也表明中国政府开始为重新开放经济奠定基础。

报导表示，疫情正在中国各地蔓延之际，许多大城市取消部分疫情防控措施，新增感染病例下降，部分原因可能是大规模核酸检测减少，导致发现的病例也减少。

据悉，中国近日新增感染病例数降至3万例以下，低于11月底的每天新增超过3万8000例。官方数据显示，一些疫情最严重地区的新增病例数已经从高点下降了一半或更多。动态清零政策成功保护中国人口免受病毒侵袭，但也意味着民众的自然和后天抵抗力很低，而且老人和其他高危群体的疫苗接种率也很低。

此外，高盛（Goldman Sachs）经济学家预测，从香港和台湾的经验来看，到1月份，中国的病例可能在每天300万到1300万例之间。死亡人数是否也会激增，取决于政府提高疫苗接种率的能力。

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