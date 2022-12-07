美国马里兰州响应 宣布州政府禁用TikTok

TikTok 安全疑虑

美国马里兰州州长拉里·霍甘（Larry Hogan）周二6日发布紧急指令，禁止州政府设备与网络使用中国短影音分享应用程序TikTok，是最新一位抵制TikTok的共和党人士。在马里兰州长发布禁令的同天早些时候，威斯康星州的共和党籍国会议员致函民主党籍州长托尼·埃弗斯（Tony Evers），呼吁他从州政府设备上删除TikTok。

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路透社报导，南达科他州州长克里斯蒂·诺姆（Kristi Noem）上周签署行政命令，禁止州政府职员与承包商在州政府设备安装或使用TikTok；南卡罗莱纳州州长亨利·麦克马斯特（Henry McMaster）周一也要求一个州立机关禁止在州政府手机与计算机上使用TikTok。

马里兰州州长的禁令涵盖多个受中国与俄罗斯影响的产品与平台，说这些产品与平台对「马里兰州构成无法接受的网络安全风险」。

马里兰州行政机关必须自州内网络中移除这些产品，也不可以连上这些产品。

但TikTok却表示，促使马里兰州颁布这项禁令的各项关切，大多出自错误讯息。

据悉，霍甘的指示也适用于华为技术有限公司、中兴通讯、腾讯控股的WeChat、QQ、QQ钱包、阿里巴巴产品，以及俄罗斯的卡巴斯基实验室（Kaspersky Lab）。TikTok是短视频分享平台抖音的国际版，母公司是中国的字节跳动。

报道提到，美国联邦通信委员会（FCC）共和党籍委员卡尔赞扬霍甘发布这项紧急指示，称这将「保障马里兰州免受恶意外国行为者构成的风险」。

美国联邦调查局局长瑞伊（Chris Wray）上月对TikTok提出国家安全顾虑，他警告，中国政府可能利用这个软件来影响用户或控制他们设备。

另据《华尔街日报》周二报道，拜登行政当局与TikTok有可能达成的一项国家安全协议原本预计在年底敲定，然而，随着美国官员对这个受人欢迎的应用软件的国家安全关切不断增加，这项协议如今面临更多的推迟。

值得注意的还有，路透社另一则消息称，美国参议员最近修改了一项对美国政府及其承包商使用中国芯片的提案，在最新版本中放宽部分限制。此前美国商会曾对提案提出反对。

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