联合国生物多样性峰会 拯救被人类破坏的大自然

生物多样性峰会

联合国生物多样性大会于12月7日在加拿大蒙特利尔召开

联合国生物多样性峰会（Cop15 ）今天在加拿大蒙特利尔开幕，联合国秘书长古特雷斯呼吁与自然和平相处，通过新的《全球生物多样性框架公约》。

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联合国生物多样性大会今天在加拿大蒙特利尔召开。来自近200个国家和地区的政要、科学家和活动人士参加为期两周的峰会，希望达成一项具有里程碑意义的国际拯救自然协议。

联合国秘书长古特雷斯在开幕式上致辞警告，人类社会的经济发展已经成了动植物和自然的大规模杀伤性武器，他呼吁出席会议的一万多名代表应当抓住机会，共同制定出保护全球生物多样性的协议，以便达成在2030年之前让全球更“自然”的目标，而且现在时间紧迫。

本届峰会的主要目标有，目前只有17%的陆地和10%的海洋地区受到保护，但大会希望各国能在2030年之前，将该保护面积扩大到30%。

本次缔约国大会拟定的讨论保护人类生存需要的自然和能源框架，包括将农药用量减少一半，消除塑料垃圾污染，以及取消数10亿美元可能破坏环境的政府补贴，恢复退化的生态系统。

早在1995年巴西地球峰会上曾经达成《联合国生物多样性公约》，本次期望达成的新《全球生物多样性框架协议》被视为在自然领域的《巴黎气候协议》。

由于新冠疫情，本届联合国生物多样性峰会推迟了3年才得以举办。

另外在保护生态环境问题上同样存在着全球南北差距等重大分歧，许多发展中国家希望富裕的发达国家能够提供更多资金来促进保护生物多样性。

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