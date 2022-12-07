马云淡出中国 传移居东京购入箱根豪宅

马云动向

中央社报道称，阿里巴巴创办人马云今天卸任浙商总会会长，转任该会顾问。虽然浙商总会强调马云未曾离开，但外媒曝光说马云及其家人已在日本东京生活近半年，还购入箱根一栋豪华别墅，爱点外卖顶级寿司。

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据浙商总会官方微博发布，浙商总会第2届理事大会今天在杭州举行，选举产生新一届理事会。正泰集团股份有限公司董事长南存辉当选为会长，马云卸任会长，受聘为顾问。

浙商总会成立于2015年10月，当时马云出任首届会长，2019年连任。

据发布，中共浙江省委常委、统战部部长邱启文今天出席会议并讲话。他要求浙商总会新一届理事会要认真学习中共20大精神，深入贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述精神，聚焦浙江省第15次党代会确定的各项目标任务，加强政治建设，引领广大浙商「同心向党」。

尽管浙商总会强调马云「未曾离开」，英国金融时报近日报导，在中国政府打压科技行业下，58岁的马云已经在日本东京生活了近6个月，期间曾在东京郊外的乡村温泉和滑雪胜地逗留，一直保持低调，并定期前往美国和以色列。

中央社指出，据日本FRDAY周刊官网2日报导，马云目前住在温泉胜地箱根一幢面积超过2万平方公尺的别墅中，这栋别墅是阿里巴巴大股东、软银创办人孙正义转让的。

当地房仲称，听说马云接手了原属于孙正义的别墅。FRIDAY记者按别墅的门铃，应门者则拒绝证实。

据报导，马云最喜欢箱根的一家寿司店，负责人透露马云自2019年起不定时到访该店，COVID-19疫情后则托人叫外卖，喜欢吃鲔鱼肚和海胆寿司，有时每款叫10贯；送去的地点是一栋漂亮的别墅。

马云自2020年底退出公众视野以来，行迹遍布香港、西班牙、荷兰及日本，除了打高尔夫就是搭乘自己的超级游艇ZEN度假。

报导称，马云突然出现在箱根，最近无疑很喜欢吃寿司。如今离开商界，周游世界的他似乎过着惬意的生活。

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