中共省委书记多换班 陈敏尔转任天津有称5年后能入常

中国/陈敏尔

中共接连两天公布省市“一把手”人事调动。被视为未来有机会在政治局“入常”的陈敏尔，卸下重庆市委书记职务，转任天津市委书记；前浙江省委书记袁家军，接掌重庆市委书记。陈敏尔被指仕途看好，5年后21大时很有可能进入中常委。

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据中央社今天引述中国官方的新华社8日消息，中共中央决定称：李鸿忠不再兼任天津市委书记、常委、委员职务，陈敏尔兼任天津市委委员、常委、书记。陈敏尔的重庆市委书记职务，则由前浙江省委书记袁家军接任。

据新华社昨天消息说，前江西省委书记易炼红任浙江省委书记，袁家军不再兼任浙江省委书记；前甘肃省委书记尹弘任江西省委书记；前黑龙江省长胡昌升任甘肃省委书记。

据中央社说，陈敏尔1960年9月出生，62岁，在浙江度过了近30年的时间。1999年到2001年，他担任中共浙江省委机关报“浙江日报”社长兼党委书记，之后习近平于2002年至2007年间担任浙江省委书记时，他掌管省委宣传部。陈敏尔是习近平的忠实拥护者，也是习近平主导的“之江新军”要员之一。在习近平就任中国国家主席约1个月后，就被提拔为贵州省省长，之后进一步升任贵州省委书记；2017年接替落马的孙政才，担任重庆市委书记。

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