中国天然气供应源稳过欧盟？
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欧盟的天然气供应问题史无前例地成为了当今世界的关注焦点之一。一个致力于能源转型研究的西方智囊团队分析了2040年前可能出现的不同情形，但每次都显示欧盟的天然气供应源的稳定性还不如中国。这是本台法广（RFI）法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)本周内播出的最新话题之一。这个智囊团队名为“Shift Project”，联络地址位于法国巴黎9区。它的最新报告认为，展望2030年前的页岩气（gaz de schiste）开发能力，美国和卡塔尔可能成为最大的赢家。
本台RFI法文网于2022年12月07日星期三在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre OLPHAND的一篇报导。有一个名为“Shift Project”的智囊团队，就欧盟在2040年前的天然气供应风险做出评估。但针对不同情形的分析显示，欧盟在此领域的稳定性比中国更脆弱。
这一法文专栏报道的原标题为：[Approvisionnement en gaz à l'horizon 2025 : l'Union européenne plus fragile que la Chine]。换作中文可译为：[2025年地平线上的天然气供应，欧洲联盟比中国易碎]。下面是简介以供分享。
- 未来几年内有两大不确定因素 ？-
法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，天然气市场未来几年首先存在两大不确定因素。第一是乌克兰局势。第二是欧盟与俄罗斯之间的关系。在现阶段，欧盟与俄罗斯之间过去协议达成的大部分天然气将不会得到输送。
- 欧洲工业转型带来需求新变化 ？ -
在分析欧盟的中期供应问题时，还需提前纳入欧洲面临工业转型，其需求可能与几年前不再相同。而中国的处境则更自如。
欧盟可能面临的最糟糕情形是俄罗斯完全中断天然气供应。那欧盟在2025年，会有40%的天然气需求未知从何而来。一直到2030年几乎都会保持同样的情况。中国的情况则是，到2025年没有不足。2030年供应上才有可能会出现缺口。
- 美国和卡塔尔将主导液化天然气 ？-
本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道在最后部分指出，“Shift Project”的智囊团队认为，2025年的液化天然气（GNL）市场将呈现出极其的不稳定。
如果俄罗斯对欧盟的断供持续，全球的液化天然气（GNL）将面临严重不足的风险。为了满足没有合同保障的需求，所有国家都将转向页岩气生产国。展望2030年前的开发能力，美国和卡塔尔有可能会是大赢家。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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