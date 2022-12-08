中国/新冠病毒

中国松绑清零政策后，疫情炸开，民众恐慌性屯药。英媒披露，中国正面临医疗资源挤兑现象，发烧门诊大排长龙，退烧药被扫光。与此同时，美国首席防疫专家佛奇（Anthony Fauci）警告，中国退出清零政策，恐引发一波染疫潮，为新变种病毒创造条件，祸害全球。

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据中国时报今天引述英国金融时报称，中国疫情炸开，北京退烧药都被扫光。《金融时报》消息称，中国北京疫情迅速扩散，北京的医疗用品即将告罄，民众清空药局的退烧药和快筛剂。

北京林姓居民说，家里有个孩子发高烧，所有药局都买不到退烧药，“疫情来得太快了，我们来不及准备”。一位北京市民亦称，妻子发烧买不到药，查看了所有的配送平台-美团、饿了么、京东，若非没有库存，就是无法在当天送达，最后透过朋友接济，才找到药物及快筛试剂。

不仅退烧药短缺，新冠病毒疫情指定医疗诊所也爆满。北京民航总医院的发烧门诊，从诊间排到停车场，一位发烧民众说：“我们已经等了2个小时”。北京医生直言，发烧门诊乱成一团，建议患者先待在家里，不要就医。一位医生表示，由于医护短缺，医院只好指派其他科的医生到发烧门诊轮班，每个人都连续工作 24 小时，休息 24 小时，然后再回来换班。

金融时报根据新模型估计，未来几个月，中国可能有多达 100 万人死于这波疫情浪潮。尤其数千万民众将在农历新年假期返家，增加了病毒从大城市扩散到未受保护的农村。

英国金融时报消息还引述美国首席防疫专家、美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）所长佛奇（Anthony Fauci）警告，中国逐渐退出清零政策，恐引发一波染疫潮，给中国卫生体系带来压力，并为新变种病毒创造条件。一旦出现全新的变种病毒，将对世界产生影响。

佛奇呼吁中国进口基于mRNA技术的西方武肺疫苗，这种疫苗比中国制造的疫苗更有效，以提高疫苗接种率，同时增强公众免疫力。

据佛奇指出，新一波染疫潮将袭击中国庞大的老年人口，尤其，中国逾60岁人口中，约8500万人未接种第3剂疫苗，有潜在健康问题的人所受的影响最严重。佛奇说，如果中国不积极推动疫苗接种行动，一旦他们重新开放，就会出现一波染疫潮；中国若爆发大规模染疫潮，就会给予冠状病毒突变成新变种病毒的机会。佛奇表示：“当有大量的病毒传播时，就会给病毒充足的突变机会。给病毒机会突变时，病毒就会形成潜在的新变种。一旦出现全新的变种病毒，就会对世界其他地方产生影响。”

该报引述加州Scripps转译医学研究院（Scripps Research Translational Institute）创办人托波尔（Eruc Topol）表示，中国各地出现不受控制的新冠病毒感染浪潮，为新变种病毒的滋长创造条件的风险是可以想像的，但相当低。据托波尔说，最大的隐忧在于，除非中国在整个人口中有更快和更好的疫苗接种率，包括更有效的疫苗，否则将会有无数的死亡和发病数。

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