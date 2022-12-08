中国/台湾/渔业

民进党在九合一选举大败后，中国海关总署今日藉注册事由，无预警暂停台湾秋刀鱼、午仔鱼、鱿鱼等水产品输往中国。关于中共为何要卡台湾的水产品？据自由时报今天引述台湾知情官员受访痛批，这就是“以商逼政”，在告诉产业界与渔民不应支持民进党。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，今天传出中国继暂停台湾石斑鱼、白带鱼、竹䇲鱼输入后，又增加午仔鱼、秋刀鱼。针对中国大陆禁止台湾多项水产品外销至大陆，台湾陆委会今天表示，陆方相关举措是否会有政治因素，台湾不愿臆测，但仍对其无预警暂停台湾水产品输陆，表示遗憾与不满、表达严正抗议。

中央社说，传出中国因注册登记问题暂停台湾水产输入，其中就包含午仔鱼；屏东养殖业者指出，午仔鱼有一定内销市场，但因外销以中、港为大宗，一旦遭禁，势必面临最不乐见的价格崩跌。

屏东县午仔鱼养殖面积约400公顷，年产量1万2000公吨，外销以冰鲜方式销往中国、香港为最大宗。

据屏东县政府农业处长郑永裕表示，这次疑因未程序登载未完备的问题，也可能仅是单一事件，须等待确切消息。

台湾农委会副主委陈骏季稍早表示，此事件与中国去年4月要求输销产品到中国的各国业者须依规定登记有关。目前主要是100多家企业申请输往中国，主要品项是鱿鱼、秋刀鱼及午仔鱼，只1家获准，将请卫福部食药署向中国确认。

陆委会晚间以书面方式回应，指出中国大陆在去年4月12日公布进口食品境外企业注册新规，并于今年1月1日施行，要求全世界食品输陆企业应先向陆方主管机关进行注册。

陆委会指出，“由于该规定造成贸易障碍，引发争议，多国已在WTO向陆方提出关切，台湾也多次提出不同意见，惟考量业者利益，卫福部及农委会等相关机关仍依据陆方规定，辅导业者办理注册事宜。”

陆委会指出，台湾主管机关于今年8月1日收到中国海关总署通知，业者须于今年8月31日前完成补件，已补件者可持续出口至8月31日；台湾业者已提出178件补件申请，但是中共有关部门迄今未就补件申请的审核结果作出任何决定及声明，影响台湾业者权益甚钜。

据陆委会最后称，中共20大政治报告提出，将促进两岸经济文化交流合作，但实际作为背道而驰，伤害弱势农渔民及相关业者生计，不会得到台湾人民的支持。希望陆方多作有益于两岸人民福祉的事，不要为两岸贸易往来制造障碍。

自由时报称，中国官方去年4月12日发布“中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定”，要求全世界所有输销中国的食品生产、加工、贮存企业，自今年1月1日起，皆须向中国海关总署申请注册。

境外注册规定主要是立基于食品安全考量，以立有效的食品安全卫生管理和防护体系，在所在国家或地区合法生产和出口，保证向中国境内出口的食品符合中国相关法律法规和食品安全国家标准。

据台湾官员指出，但是中国也同时把新规当成贸易武器，与中国政治关系不好的国家与地区，其食品企业就不让其注册或暂缓。今年8月起，未完成生产企业注册更新的食品业者“暂停进口”，在中国海关网站的“进口食品境外生产企业注册资讯”，选择港澳台栏目，整排都是暂停进口，但其他国家，例如澳大利亚等，都已经可以进口。

他强调，这就是“以商逼政”，中共在告诉产业界与渔民，不应支持民进党。在禁与放之间，可以被中国拿来做分化统战，甚至操作以蓝营地方政府取代中央政府公权力。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅