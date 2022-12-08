习近平访问沙特 中国能否取代美国在此地区影响引发关注

中国/沙特/习近平访问

中国国家主席习近平今天继续在沙特访问。按日程，习近平今天与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼和王储年迈的父亲萨勒曼国王会面，之后将出席海湾和阿拉伯国家领导人参加的大型峰会。华日称，习近平访问沙特，适逢美国与沙特关系紧张。

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据华尔街日报署名Stephen Kalin今天报道称，在美国与沙特关系紧张以及乌克兰战争加速全球权力重构的情况下，习近平沙特之行可能会加深全球第一大石油进口国和最大石油出口国之间的关系。

中国领导人习近平周三晚间抵达沙特，沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉·阿勒沙特(Faisal bin Farhan Al Saud)和沙特主权财富基金主管亚西尔·鲁梅延(Yasir Al-Rumayyan)在利雅得机场迎接了习近平。

双方都表示，两国间仍然以经济关系为主。中国是沙特的最大贸易伙伴，也是其石油的最大买家，这一趋势预计只会加速。但在两国交往中，军事和地缘政治元素不断增多，华盛顿方面对此颇感不安，长期以来在能源丰富的中东地区，美国一直是主导安全力量，而现在该地区正在寻求包括美国的对手在内的更多合作伙伴。

此次访问凸显了中国在中东地区日益增长的影响力，在该地区，中国与沙特的对手伊朗也发展了关系，与此同时，尽管西方国家呼声不断，但大部分发展中国家还是避免在俄罗斯和乌克兰之间选边站。沙特政府尤其表示，希望将自身利益放在首位，但声称这并不是为了偏向莫斯科或北京而冷落华盛顿。

据该报道引述分析人士说，中国还没有表现出可取代美国在中东的广泛影响力的兴趣或能力，沙特也不太愿意替换掉美国这个主要安全保障来源。但近年来，中国对沙特出售无人机，帮助沙特制造弹道导弹，还协助建设了一个可从铀矿中提取生产黄饼铀的设施，这种设施是发展民用核能或打造核军备能力所必经的早期阶段。中国和沙特还已经就在红海建立一个海军基地展开磋商；红海是全球最具战略意义的水道之一。

外界将密切关注与解读习近平沙特之行，以了解沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)领导下的沙特将如何实施更加特立独行的外交政策；王储与美国总统拜登之间的个人恩怨已导致两国紧张关系加剧。

该报道称，拜登表达了对民主政体的偏爱，而习近平出访沙特还将强调中沙两国之间日益密切的文化联系，以及这两个威权政权的共同价值观，中国和沙特对于公众批评的容忍度都很低，并谨慎管理国内经济。伊斯兰教有多处圣地位于沙特，而沙特曾公开为中国在西部新疆地区的政策辩护，为中国压制维吾尔族穆斯林的行动找理由，并支持中国在台湾问题上的立场。在国内，沙特正将中文列入该国学校教育课程。

习近平10月份获得了第三个任期，巩固了他作为中国领导人的地位，但过去两周里，习近平面临着中国多年来最大规模的抗议活动，因此直到他临行前，此次出访能否成行仍然存疑。自疫情暴发以来，习近平很少出访，从2020年到现在他只出国两次，其中包括上个月的出访，当时他在二十国集团(G20)峰会上与拜登举行了会晤。

据华尔街日报说，去年当拜登政府得知中国正在阿联酋的一个港口秘密建造一处美国情报机构怀疑有军事用途的设施时，美国对于伙伴国与中国打交道的耐心受到很大挫伤；这个港口也是美国军队的驻地所在。经过几轮会谈以及美国官员的到访后，施工活动被叫停了。

华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)等中国技术公司以及建筑公司也在沙特获得了大量合同，帮助沙特从零起步建设全新的智能城市，升级沙特的电信基础设施，并打造一个人工智能产业。

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