北京缓缓褪去清零绑束

中国/新冠病毒/清零

在宣布普遍放宽实行了近三年的卫生限制后，中国首都周四显示出恢复正常的迹象。法新社的观察说，北京恢复常态尚且怯生生。

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中国政府已宣布放宽已实施了近三年的疫情清零限制，目前北京正恢复正常。然而，公共交通，尤其是公共汽车，远远没有达到正常客量拥挤的程度，有些班车甚至几乎无人问津。一家星巴克咖啡店的经理说："我认为人们仍然害怕出门。

最近几个星期，中国正面临着新一波疫情冲击。当然，与中国人口14亿相比，报告的染疫数量仍然很小，今天周四公布21,165个本地新病例。

昨天星期三，在民众愤怒的示威之后，当局宣布普遍放宽清零限制，同时也希望能够振兴被清零窒息的经济。

在公布的主要措施中，包括结束系统和大规模的疫情检测，对于轻度和无症状的病例可以在家里进行自我隔离，以及更有限地使用封闭。

省际旅行不再需要疫情检测，但进入餐馆和咖啡馆仍然需要48小时以内的阴性结果。

中国官方的论述现在尽力让人放心，强调Omicron变体的危害性较小。而 "清零"的说法正逐渐从当局的词汇中消失。

但是习惯难改：周四，尽管分散在北京各地的PCR测试站的数量有所减少，但人们仍然在排队做检测，平均排队时间为10分钟。在一些购物中心，鲜有人群，电影院还没有重新开张。在入口处，保安人员检查人们的健康码，但不再检查PCR测试结果。

在药店，每分钟都有络绎不绝的顾客前来询问感冒和发烧药品，现在不需要出示身份证或疫情测试阴性就可以获得这些药品。随着感染病例的增加，居民希望在感染新冠病毒时有东西可以治疗。据药房的司药称，"我们的药品库存几近耗尽。维生素C也断货了。"

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