台湾学者称台湾需在美中选边站

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由国立政大国关中心主办、陆委会等单位协办的“中共‘二十大’政治菁英甄补：趋势与挑战”研讨会8日在台北举行。国立台湾大学政治学系名誉教授明居正今天出席该研讨会时指出，台湾需在美中选边站。他并质问，从中共角度来看，“台湾什么人不台独？怎么做才不台独？台湾怎么做才不挑衅？”

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据中央社署名吕佳蓉今天报道称，国立台湾大学政治学系名誉教授明居正今天强调，台湾在美中没有不选边的空间，并指一昧避战反而会引致战争，好好备战才能躲避战争。明居正指出，需要分清两岸敌意上升是因为主张台独，还是中共的野心，也质疑“是台湾放弃台独，两岸会更和平？还是中共放弃共产，两岸会更和平？”

他也质问，从中共角度来看，“台湾什么人不台独？怎么做才不台独？台湾怎么做才不挑衅？”他认为答案是，不接受中共统一，以及不拥护中共标准的就是“台独”。

同时，他强调，台湾人要正确认知台湾处境，台湾的处境不是只在两岸当中，而是在国际格局当中。对于有声音认为台湾不应在美中选边，他则称，现在恰恰要选边，因为现在美中对抗的问题已压到头上。

据明居正也指出，中共很清楚自身不民主违背世界潮流，但打击台湾必须找借口，所以会扭转焦点与改变议题。如果谈民主，中共一定会输掉，所以它不谈民生主义与民权主义，只谈民族主义，直言“国民党被骗了一百多年，到现在还再被骗”。

明居正同时也强调，中共明白犯台必须绕过美国与日本，因此若美国坚决支持台湾，台湾坚决靠向美国，中共打台湾不会成功。为此，中共必须分化台美关系，这几年中共对台统战的重点在于，要让人怀疑美国与分化台美关系。

他说，台湾有些人没有看得很清楚，因为对内部政局不满意而批评美国，刚好是中了中共伎俩。

明居正也同意要区分中共与中国，并说目前台湾蓝、绿、白三党对中国和中共的区分都不明确，“爱之欲其生，恨之欲其死，没有充分掌握”。

中央社说，台北医学大学通识教育中心教授兼副主任张国城在会上谈论中共武力犯台的议题。张国城认为，从各个角度判断，中共武力犯台已经是下定决心，重点是“时机”问题，而非要不要打的问题。以此看来，武力犯台也不取决于台湾内部政治变化。他强调，中共总书记习近平若是处处学习毛泽东，未来台湾要保持注意，对国家安全要保持关切。

不过，台大国防科技学研中心技术专家胡克勇认为，中共武统过程可承受多少损失，就是其发动武统行动的可行性。台湾建立有效防御的“不对称战力”，可成功威慑中国武力犯台的企图。

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