惊爆中国10亿人将受威胁感染新冠病毒

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中国逐步松绑疫情防控措施之际，中国官方专家冯子健对当前和未来疫情发展形势做出判断。他说，不论疫情防控政策如何调整，最终中国可能80%至90%的人都会经历感染Omicron病毒株。

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据中央社报道，中国专家称中国民众最终8至9成感染Omicron。该报道引述中国青年报消息，应北京清华大学邀请，中国疾病预防控制中心前副主任、国家新冠病毒肺炎联防联控机制专家组成员冯子健，6日在线上作了一场如何理性面对Omicron的专题报告。

在专题报告中，冯子健对当前和未来疫情发展形势作了判断。他表示，“不论（疫情防控）政策以什么样的形式进行调整，我们多数人都难免遭遇一次感染”。据该报称，在冯子健看来，第一波大规模疫情冲击的到来时间，与不同地区政策调整的方式、调整前的感染者人数、人口流动情况等因素密切相关。

据冯子健称，“根据数学模型测算，当第一波大规模冲击达到最高峰时，我们人群中的感染率可能达到60%左右，随后会逐步回落到一个平稳期，最终我们可能80%－90%的人都会经历感染。” 冯子健称，在应对第一波大规模冲击过程中，有3件事亟需做好，包括采取适当措施压制疫情感染高峰；医疗系统提前做好应对压力的准备；进一步加快疫苗接种，尤其是患有慢性病的老年人。

针对疫情高峰可能会给医疗系统带来巨大压力，冯子健表示，需要提前做好医疗服务的流程、模式转换的准备，使没有接触过新冠病毒重症病例的医务人员尽快熟悉诊断、治疗的规则和流程，能够快速识别重症和有重症倾向的病人。他说，还要改进医院的管理模式，保护正在住院的其他各类病患，并尽量减少因医护人员感染而造成的人员压力。

中央社说，中国国务院联防联控机制今天公布优化落实防疫新10条措施，进一步放宽防疫措施，官方举行发布会说明新措施未再提“动态清零”。

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