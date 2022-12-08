捷克报告中国关闭了两所秘密派出所

捷克/中国/秘密派出所

捷克外交部长今天周四表示，中国已经关闭了捷克领土上的两个秘密"警察局"。此前国际社会对这些警察局被用来骚扰持不同政见者的指控表示不满。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，此前总部设在西班牙的非政府组织 "保障卫士 "在9月说，中国在世界各地设立了54个这样的警察中心。批评者说，这些中心被用来压制北京的政治反对派，而中国则坚持认为这些中心只是在为海外的中国公民提供服务，比如更新驾驶执照。

据捷克官方称，中国已关闭在捷克的两个"派出所"。捷克外交部门已经多次向中方提出秘密'警察局'的问题。"据捷克外交部长扬-利帕夫斯基告诉法新社，"本周我与中国大使讨论了这个问题，他向我保证，在捷克共和国的那些“派出所”已经被关闭。

据法新社说，上个月，荷兰命令中国关闭其在该国的两个 "警察局"，加拿大联邦警察也一直在调查类似的中心。

捷克日报《Denik N》说，这两个派出所都设在布拉格，该报在10月首次报道了它们的存在。

布拉格查尔斯大学中国问题专家认为，"秘密警察局"的活动违反了所在国的法律，也违反了国际法。他特别引用了布拉格其中一所秘密"警察局 "负责人音译为陈金梅的话，她在布拉格开办的一家中国新闻网站上赞扬了这些警察局自2018年9月28日正式开放以来取得的 "专业成功"。按照陈金梅毒说法，这些机构"主要是让在海外的华人认真遵守共产党关于海外华人的法律、法规和政策的政治指导方针。"

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅