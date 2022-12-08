日本拟将中国定位为“挑战” 外国导弹落入日本海域就算“威胁”

日本/中国

日本当局正在考虑于下周将修订的《国家安全战略》（National Securtiy Strategy）中，把中国定位为对国际秩序以及对日本和志同道合国家的“挑战”。中国对日本修订《国家安全战略》表示强烈关切。敦促日本“要在历史、台湾等重大原则问题上重信守诺，并加强管控涉海及军事安全等敏感问题。

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新头壳署名洪圣斐引述消息报道，日本拟将中国定位为“挑战”，并定导弹落入日本海域算“威胁”。据《日本时报》（The Japan Times）稍早消息，日本当局正在考虑于下周将修订的《国家安全战略》（National Securtiy Strategy）中，把中国定位为对国际秩序以及对日本和志同道合国家的“挑战”。

但日本的《国家防卫政策》（the National Defense Strategy）可能将中国 8 月向日本专属经济区发射弹道导弹称为“威胁”。消息指出，自民党今年4月提议，岸田文雄政府应在国安战略中将其称为“威胁”。然而联合执政的公明党担心此举可能对日中关系带来负面冲击。

2013 年安倍晋三政府采用第一版《国家安全战略》，将中国描述为“国际社会关注的问题”。

该报道称，美国于今年 10 月发布的最新国家安全战略中，则将中国定位为“最重要的地缘政治挑战”。

据共同社今天报道称，中国驻日本大使孔铉佑8日在日中两国政经界人士和专家就政治、外交及经济等展开讨论的“东京-北京论坛”上，考虑到日本政府12月将修改的3份安保相关文件，表示“一些人公然鼓吹将中国定位为威胁或者是挑战，中方对此表示强烈关切”。他还称“要在历史、台湾等重大原则问题上重信守诺，加强管控涉海及军事安全等敏感问题”。

据共同社说，该论坛由日本民间非营利团体“言论NPO”和中国国际出版集团主办。此次通过网络连线东京和北京的2个会场，7日开幕、8日闭幕。

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