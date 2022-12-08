法新看白纸抗议下习近平是如何放弃清零的

中国/清零/白纸抗议

法新社今天分析说，直到几周前，"清零"还是中国的常规。但是，规模空前的白纸抗议活动和因清零限制而窒息的经济，迫使习近平做出了改变

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法新社说，这位领导人曾将清零作为自己的标志，说北京这样做是将 "人民和人的生命 "放在第一位。但是，周三的语气发生了巨大变化，中国卫生当局宣布普遍放宽抗病毒限制，称要 "跟上时代的变化"。

11月下旬，中国被一波反对清零措施的愤怒示威所震撼，一些人甚至要求习近平下台。

格拉斯哥大学苏格兰中国研究中心主任简-达克特（Jane Duckett）说，这些抗议集会 "可能让中国领导人感到担心，并促使他们得出结论，不满情绪正在危险地增长"。伦敦大学SOAS中国研究所所长Steve Tsang说，因此，随后的放松清零限制是对 "不断变化的形势的回应，这种形势开始看起来是对习近平和（共产党）权威的挑战，这就是为什么当局反应如此迅速和强烈。"

但对中国当局来说，丢脸是不可能的。据驻上海的政治分析家丹-麦克林告诉法新社，"中国执政党现在正试图抓住公众舆论的这种转变，从而加强共产党在民众眼中的合法性。" 丹-麦克林认为，“简而言之，习近平希望被视为是在推动新的方向，而不是在对不满情绪的浪潮才做出的反应。”因此，尽管感染数字不断上升，但现在预计当局仍然会对新冠病毒发出令人放心的信息。

法新社说，这种转变的另一个重要因素是中国的经济健康状况不佳。经济增长和维持居民一定的生活水平是习近平推行的 "中国梦 "的两大支柱。但是，随着中国今年进入四十年来最缓慢的增长期，这个警钟已经很残酷了。

周三，令人震惊的新数据被公布，显示对外贸易处于2020年初以来的最低水平。

新加坡国立大学的伯特-霍夫曼(Bert Hofman)观察到，“清零政策的经济影响已经变得越来越明显。” 南京大学医学院教授、世卫组织前顾问艾伦-吴说，这种经济崩溃，比抗议活动更重要，可能是促使中国放弃"清零"的主要因素。他说：“传统上，中国政府总是非常谨慎......它在做出决定或改变政策时往往很缓慢。当局还感到宽慰的是，在过去四个月中，病例的增加并没有导致住院人数的激增。我认为这让政府，但也让人民对（中国）处理病毒的能力充满信心。”

据法新社说，但一夜之间改变清零政策并非没有危险。据丹-麦克林分析说，"对中共来说，当然有一种风险，即公众会将此视为对公众压力的屈服，这可能会鼓励人们在未来进行更多的抗议。"丹-麦克林也说，然而，我认为中国政府是真正在努力回应公众舆论的变化，许多人将对此表示感谢。

评论称这将取决于中国的卫生系统是否会被预期的病例增加所冲垮。据新加坡的传染病专家梁浩南认为，“如果发生这种情况，将对习近平和共产党的声誉产生重大负面影响。” 梁浩南指出，这个时机是 "政治上的权宜之计"，尽管冬季可能不是放松卫生限制的最佳时机。他说："很明显，从健康角度来看中国正在挑选最糟糕的时间。

据简-达克特说：“当局可能计算过，他们可以管理这种政策变化，控制（围绕病毒的）讨论，也可以控制报告的死亡人数。”但他警告，但对中共政权来说，这仍然是一个危险的时期。

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